Hilfsgüter und 1000 Euro gespendet

Auch die beiden Bürgermeister packten fleißig mit an und verstauten Hilfsgüter in große Kartons.

Die Geschenke, die die Freunde aus der Partnerstadt Chodziez zum Jubiläum mit nach Nottuln gebracht hatten, füllten mehrere riesige Kartons. Und mit beinahe noch mehr gut gefüllten Kartons trat die Gruppe am Sonntag die Heimreise an. Der Inhalt der Kisten: Nützliche Sachen für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine, um die sich in der Partnerstadt Chodziez gekümmert wird.

Der Verein „Nottuln & Friends“, der sich hier in der Gemeinde um Bedürftige und insbesondere auch um geflüchtete Menschen aus der Ukraine kümmert, nahm das Partnerschaftsjubiläum zum Anlass für eine besondere Geste der Solidarität. So durfte sich Chodziezs Bürgermeister Jacek Gursz über eine weitere 1000-Euro-Spende für die Ukraine-Hilfe in seiner Stadt freuen. Jürgen Küdde, Vorstandsmitglied bei „Nottuln & Friends“, überreichte die Spende am Wochenende im Treffpunkt „#meetandcollect“. Dort fand zudem eine große Packaktion statt, an der sich auch die Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes und Jacek Gursz mit weiteren Helferinnen und Helfern beteiligten. Der Verein „Nottuln & Friends“ spendete zahlreiche Hilfsgüter wie Hygiene-Artikel, Babynahrung und Windeln, Isomatten und beispielsweise auch Schlafsäcke für die Ukraine-Hilfe in der Partnerstadt. Schnell füllten sich die großen Kartons.

Jürgen Küdde von Nottuln & Friends (r.) überreichte Bürgermeister Jacek Gursz symbolisch die 1000-Euro-Spende für die Ukraine-Hilfe in Chodziez. Foto: Nottuln & Friends

„Wir haben diese Materialien gezielt für die ukrainischen Flüchtlinge bekommen“, erläuterte Jürgen Küdde. Und wenn man damit der Partnerstadt Chodziez und den Flüchtlingen dort helfen kann, dann könne man doch wirklich sehr zufrieden sein.