Hilfstransport startet Freitag

Die Ukraine-Hilfe Nottuln bereitet ihren nächsten Hilfstransport vor. Spenden dafür werden am Mittwoch (6. April) an der Hagenstraße angenommen.

Bei der letzten Spendenannahme am Wellenbadparkplatz herrschte Hochbetrieb. Auf einen ähnlich großen Erfolg hofft die Ukraine-Hilfe, wenn sie am Mittwoch (6. April) Spenden in der Hagenstraße annimmt.

Alle Aufgaben sind verteilt, die Organisation steht: So problemlos wie möglich soll am Mittwoch (6. April) von 18 bis 20 Uhr am früheren Geschäftslokal Hagenstraße 6-8 in Nottuln die Spendenannahme für den nächsten Hilfstransport nach Polen erfolgen.

„Wir haben allein zehn Helfer organisiert, die den Spendern beim Ausladen helfen werden“, berichtet Jürgen Küdde von der privat organisierten Ukraine-Hilfe Nottuln im WN-Gespräch. Weitere Helferinnen und Helfer stehen bereit, um die Spenden vorzusortieren und in größere Gebinde zu packen.

Am Freitag (8. April) soll sich ein neuer Hilfstransport mit Sach- und Lebensmittelspenden von Nottuln auf den Weg nach Breslau in Polen begeben. Anders als in der Vergangenheit, als die Nottulner für diese Transporte mit anderen Gruppen im Umland kooperierten, erfolgt der neue Transport ausschließlich in Regie und Verantwortung der Ukraine-Hilfe Nottuln. „Wir werden diesmal einen Speditions-Lkw einsetzen, um möglichst alle Hilfsgüter ohne Verzögerung nach Polen bringen zu können“, erläutert Küdde.

Für den neuen Hilfstransport erbittet die Ukraine-Hilfe Spenden in Form von haltbaren Lebensmitteln (Müsli-/Energieriegel, Trinkpäckchen, Snacks, Quetschies . . .), Hygieneartikel (Windeln, Binden, etc.), dunkle Trekking-Kleidung, Camouflage-Kleidung und -Zubehör, Tarnnetze, Stiefel, rezeptfreie Medikamente (Schmerzmittel), Verbandsmaterial, Schlafsäcke, Isomatten und auch Werkzeuge wie Klappspaten, Multitool und Stirnlampen.

Zur Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge in der Gemeinde würde sich die Ukraine-Hilfe außerdem über Gutscheine für die örtliche Geschäftswelt freuen. Derzeit hält die Ukraine-Hilfe Kontakt zu rund 80 bis 100 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus der Ukraine, die in der Gemeinde eine Unterkunft gefunden haben, und begleitet und unterstützt sie bei ihrer Eingewöhnung in Nottuln. Unter anderem plant die Ukraine-Hilfe nun, außerdem auch einen Sprachkursus anzubieten.

Wer die Ukraine-Hilfe mit Spenden unterstützen oder sich dort aktiv einbringen möchte, kann sich für weitere Informationen an Jürgen Küdde wenden, Kontakt: Telefon 01 51/42 32 39 07.