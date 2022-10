Hinsenhofen übernimmt den Vorsitz

Die Generalversammlung der plattdeutschen Laienspielschar Nottuln fand jetzt im Gasthaus Denter statt. Nach der Begrüßung durch das Vorstandsteam referierte Kassiererin Stephanie Jäger über die Finanzen. Anschließend folgte der Jahresbericht des Schriftführers Oliver Pietruska. Der fiel allerdings coronabedingt kurz aus.

Vor den Vorstandswahlen schied Sonja Humberg nach vier Jahren als zweite Vorsitzende aus. Nach angeregtem Austausch konnte Monika Hinsenhofen als erste Vorsitzende gewonnen werden und wurde einstimmig von gewählt. Oliver Pietruska wurde als Schriftführer und Ute Ahlers als Beisitzerin einstimmig für die zwei kommenden Jahre gewählt.

Ideenschmiede soll neuen Schwung bringen

Stephanie Jäger bleibt für ein weiteres Jahr die Kassiererin. Laurenz Rumphorst und Ingrid Budde bilden das Team für die Kassenprüfung. Alle waren sehr dankbar, dass somit der Fortbestand des Vereins gesichert wurde, da die Zukunft ungewiss ist, berichtet die Laienspielschar in einer Pressemitteilung. Einig waren sich die Mitglieder, eine ldeenschmiede zu generieren, um neuen Schwung hineinzubringen. Diese Treffen sollen nun regelmäßig stattfinden.

In Anbetracht der Tatsache, das die jahrzehntelang genutzte Bühne im Gasthaus Denter wahrscheinlich zukünftig nicht mehr zur Verfügung steht, wird im nächsten Jahr keine Theateraufführung stattfinden. Zum endgültigen Abschied im Gasthaus Denter und zum ersten Treffen für die ldeenschmiede trifft sich die Laienspielschar am 16. Dezember um 19 Uhr.

Plattdeutsche Sketche auf dem Martinimarkt

Für die Freunde der plattdeutschen Sprache wird es, da das Theaterstück ja ausfällt, ein besonderes „Bonbon“ auf dem Martinimarkt geben. Die Laienspielschar führt plattdeutsche Sketche am Samstag von 15.30 bis 16 Uhr und von 17 bis 17.30 Uhr sowie am Montag von 14.30 bis 15 Uhr auf.

Des Weiteren wurde beschlossen, auch in diesem Jahr wieder eine Spende im Wert von 250 Euro auf den Weg zu bringen. Der Betrag geht an die Bürgerstiftung Nottuln für die Aktion „Jedem Kind ein Mittagessen“ sowie an die Katholische Kirche zur Unterstützung des Ferienlagers Ameland.

Zum Schluss folgte noch die Ehrung langjähriger Mitglieder. Dieses Mal wurden Ludger Gorke für 50 Jahre sowie Renate Mannwald und Mark Wortmann für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt.