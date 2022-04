Hoch bis in die Charts gespielt

Der Ausnahmegitarrist Andreas Diehlmann und seine Band gelten als Shooting-Stars der deutschen Bluesrock-Szene. Jetzt kommt die Band auf Einladung von Blues in Nottuln in die Gemeinde und gibt ein Konzert. Der Vorverkauf hat begonnen.

Auch im Mai geht es beim Verein „Blues in Nottuln“ mit einem tollen Konzert weiter: Am 7. Mai (Samstag) hat sich die Andreas-Diehlmann-Band angekündigt. Der Ausnahmegitarrist Andreas Diehlmann und seine Band sind längst kein Geheimtipp mehr und gelten spätestens nach dem Charterfolg ihres Albums „Point Of No Return“ als Shooting-Stars der deutschen Bluesrock-Szene.

Der in Kassel lebende Musiker studierte klassische Gitarre an der dortigen Musikakademie und arbeitet hauptsächlich als Livemusiker, Arrangeur, Komponist, Studiomusiker und Produzent. Einige Jahre tourte er in der Band der amerikanischen Bluessängerin Sydney Ellis durch Europa.

2017 gründete Diehlmann die nach ihm benannte Bluesrockband, die sich durch ihre straighte Art in kürzester Zeit eine beachtliche Fangemeinde erspielen konnte, schreibt „Blues in Nottuln“ in der Ankündigung des Konzertes. Die letzten drei Alben der Band erreichten alle Platz eins der Amazon-Bluescharts.

Wie eine gut geölte Maschine arbeitet sich die Band durch die Blues- und Rockgeschichte der 60er- und frühen 70er-Jahre und bietet zudem jede Menge Eigenkompositionen. Jörg Sebald (Bass) und Tom Bonn (Drums) bilden das rhythmisch-dynamische Fundament des Powertrios. Dieses und die starke Bluesstimme Diehlmanns reißen die Zuschauer mit „und lassen die Band zu den besten Bluesrock-Trios diesseits des Atlantiks zählen“, heißt es in der Ankündigung.

Der Beginn der Veranstaltung in der Alten Amtmannei ist um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr unter Berücksichtigung der Corona- Schutzverordnung. Tickets zum Preis von 19,80 Euro gibt es ab sofort bei Ticket Regional (www.ticket-regional.de) und bei der Touristen-Info der Gemeinde Nottuln. An der Abendkasse kosten die Karten 23 Euro.