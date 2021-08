Hochwassergefahr sorgt Anwohner

In Appelhülsen fand nun die erste Bürgersprechstunde im neuen Format statt, an der neben dem Bürgermeister auch Ratsmitglieder teilnahmen. Die Zahl der Bürger, die mit Anliegen kamen, war überschaubar. Sie trieb etwa das Thema Hochwassergefahr um.

Erste Bürgersprechstunde im neuen Format in Appelhülsen

Bei der ersten Bürgersprechstunde im neuen Format im Bürgerzentrum in Appelhülsen standen Ratsmitglieder sowie Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes (r. neben dem Flipboard) interessierten Bürgern Rede und Antwort.

„Ich begrüße Sie zum ersten Teil unseres Experiments“, eröffnete Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes die erste Bürgersprechstunde der neuen Art in Appelhülsen. Neben dem Bürgermeister waren am Montagabend auch noch Ratsmitglieder verschiedener Parteien ins Bürgerzen­trum gekommen, um Rede und Antwort zu stehen.

Indes: Der Anteil der Appelhülsener Bürger im Verhältnis zur Anzahl der Ratsmitglieder fiel bei dieser ersten Ausgabe noch zugunsten der Politiker aus. Nichtsdestotrotz nutzten die Anwesenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen. „Ich finde das super“, lobte ein Appelhülsener.

Hochwassersituation an der Bakenstraße

Erstes Thema war die Situation an der Bakenstraße/Bahnhofstraße nach Starkregenfällen. Hier besteht die Sorge der Anwohner, dass sich die Hochwassersituation nach der geplanten Hinterbebauung durch einen Investor noch deutlich verschärfen könnte. Nach Starkregenereignissen könne das Wasser nicht mehr zeitnah abfließen. „Ich habe mich beim DWD erkundigt und erfahren, dass dieser Starkregen durchaus ein- bis zweimal im Jahr stattfinden kann“, berichtete ein Anwohner von seiner Anfrage beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Es sei also kein außergewöhnliches Ereignis mehr.

Bürgermeister Thönnes hatte das Thema Hochwasser bereits auf der Tagesordnung. „Wir haben von der Bezirksregierung neue Hochwasserdaten bekommen“, berichtete er. „Wir werden nun schauen, was das für die Ortsteile bedeutet.“

Renaturierung der Stever

Des Weiteren war die Renaturierung der Stever ein Thema in der Bürgersprechstunde. Eine Appelhülsenerin war der Meinung, dass das Projekt aufgrund der hohen Kosten nicht zeitnah realisiert werde: „Ich hab das Gefühl, dass es wegen des Geldes liegengelassen wird.“ Hier konnten die Ratsmitglieder wie auch Bürgermeister Thönnes signalisieren, dass nicht nur interne Beratungen bezüglich der Finanzierung stattfänden, sondern dass es auch mit der Firma Agravis Gespräche gebe. Das Ergebnis ziele darauf ab, dass das Unternehmen bereit wäre, statt in Ausgleichsflächen in die Renaturierung der Stever zu investieren.

Die Verschönerung des Bahnhofs, der schlechte Zustand der Brulandstraße und der wenig schöne Anblick der Altglas- und Altkleidercontainer am Schulze-Frenkings-Hof kamen bei der Premiere ebenfalls zur Sprache und auf die To-do-Liste der Verwaltung.

Auch wenn zu dieser ersten Ausgabe der Bürgersprechstunde eher wenig Bürger kamen: „Wir werden zweimal im Jahr in Nottuln und jedem Ortsteil zur Verfügung stehen“, versprach der Bürgermeister.