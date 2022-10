Hoffnung auf ein Ende des Ukraine-Kriegs

Auch am vergangenen Freitag traf sich wieder eine Gruppe von 30 Personen zum Friedensgedenken am Stiftsbrunnen. Wegen des unbeständigen Wetters zog die sich dann in die St.-Martinus-Kirche zurück. Was die Teilnehmer der Veranstaltung verband, war die Hoffnung auf ein möglichst baldiges Ende des Ukraine-Kriegs.

„Nächstes Jahr, du wirst sehn, ist vorbei aller Krieg, und der Frieden kehrt ein in dein Herz.“ Zum Abschluss des wöchentlichen Friedensgedenkens sangen alle Teilnehmenden andächtig den Refrain des hebräische Lieds „Bashana haba’a“ mit, das Jutta Schmalenbach mitgebracht hatte. Rund 30 Personen waren Freitagabend am Stiftsbrunnen zusammengekommen und versammelten sich dann aufgrund des unbeständigen Wetters in der St.-Martinus-Kirche zum gemeinsamen Gedenken.

Musikalisch begleitete Schmalenbach mit der Querflöte das Gedenken, das von der Friedensinitiative nach dem Satz „Die Welt muss gemeinsam an einer Lösung arbeiten“ gestaltete. Dieser Aufruf stamme von der südafrikanischen Außenministerin Naledi Pando, erklärte Eva Cohaus, die die halbe Stunde moderierte. Sieben Mitglieder der Friedensinitiative verlasen Texte, die sich mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigen und Perspektiven zeigen, diesen endlich zu stoppen.

Auszüge aus einer Rede von Papst Franziskus

Nach dem Zitieren einer Rede von Papst Franziskus, in der er betonte, dass Krieg niemals eine Lösung, sondern nur Zerstörung sei, und appellierte: „Wir sollten die Waffen ruhen lassen“, folgte der ausführliche Aufruf der Südafrikanerin. Zwischendurch stimmten alle Strophen aus dem Friedenslied „We shall overcome“ an. Weitere Texte von Papst Franziskus und UN-Generalsekretär António Guterres folgten.

„Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit“, griff am Ende Ulla Hülsbusch Worte der belgischen Historikerin Anne Morelli auf, die darüber ein Buch geschrieben hat, nach welchen Prinzipien eigentlich Kriegspropaganda funktioniert. „Schuld am Krieg sind immer die anderen, und die Gründe für einen Waffengang werden meistens so frisiert, dass er moralisch unausweichlich erscheinen kann. Über Gewinne und Verluste dagegen wird sich gerne ausgeschwiegen. Menschliche Opfer werden begrifflich als Kollateralschäden noch einmal ausradiert.“

Da tat allen Anwesenden zum Schluss das Singen des Refrains des Friedensliedes gut, dessen Strophen Schmalenbach sang: „Nächstes Jahr, du wirst sehn, verbringen wir die Tage ohne Angst, froh und frei vor dem Haus. Kinder spiel‘n um uns her, befreit von Angst und Schrecken, und am Himmel zieh‘n Vögel dahin.“