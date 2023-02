Für die Nottulner Karnevalsfreunde steht der erste närrische Höhepunkt bevor: Das Festwochenende am 11. und 12. Februar mit drei großen Veranstaltungen.

Mit großer Vorfreude fiebert die Karnevalsgesellschaft (KG) Nottuln ihrem Festwochenende am 11./12. Februar entgegen. Denn das 66-jährige Bestehen – das ist ein karnevalistisches Jubiläum, sagt der Verein. Dieses besondere Ereignis möchte die KG mit allen Karnevalsfreunden gemeinsam zum Thema „Hollywood mit Stars und Sternchen“ im Rupert-Neudeck-Gymnasium feiern.

Das Motto für die Jubiläumsfeierlichkeiten haben die Karnevalisten gereimt:

Seit 66 Jahren wird gefeiert hier,

die KG Nottuln das sind wir,

deshalb lassen wir es richtig krachen

und machen ganz verrückte Sachen,

wir machen weiter, das ist klar,

und feiern wie ein Moviestar.

Kinderkarneval mit Clown Felienchen und Oli

Am 11. Februar (Samstag) beginnt um 15 Uhr der Kinderkarneval für die Jüngsten. Das Programm füllen die Hummelbienchen, die Steversterne und als Höhepunkt „Clown Felienchen und Oli“ mit einer Zaubershow und Ballonmodellage. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Schlüsselübergabe und närrische Paragrafen

Am Abend, ab 20.11 Uhr, folgt nahtlos die Revue mit Tänzen der Garden der KG und der Speisboys, der „alten Beckumer Stadtwache“, der Liga der alternativen Karnevalisten und Hausmeister Maschulke. Natürlich darf die Schlüsselübergabe von Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes an die KG für die kommenden tollen Tage sowie das Verlesen der Paragrafen an das Karnevalsvolk nicht fehlen. Nach dem Programm geht es sofort stimmungsvoll mit der „After-Show-Party“ weiter. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Karneval der Begegnung

Am 12. Februar (Sonntag) um 14.30 Uhr findet abschließend der „Karneval der Begegnung“ statt. Auch hier hat die KG ein attraktives Programm bei Kaffee und Kuchen vorbereitet. Eintritt sowie Kaffee und Kuchen sind frei.

Alle Veranstaltungen inklusive der am Rosenmontag werden von den „Deaf Deejays“ mit Musik tatkräftig unterstützt.

Schon jetzt möchte die KG darauf hinweisen, dass am Rosenmontag (20. Februar) der Umzug um 14.11 Uhr auf dem Parkplatz am Wellenfreibad beginnt und wie immer im Dorf zwischen Kirche und Rathaus enden wird.