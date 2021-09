Das pädagogische Team vom „Treffpunkt Jugendarbeit“ ist auch in Corona-Zeiten an der Seite der Kinder und Jugendlichen. Wie es denen geht, das wollten die Mitglieder im Ausschuss für Bildung und Soziales wissen.

Das pädagogische Team vom Verein „Treffpunkt Jugendarbeit in Nottuln“ ist auch in der Corona-Zeit weiter für die Kinder und Jugendlichen da (v.l.): Daniel Bertelsbeck, Annette Mielke, Stefan Peters und Sonja Kurella.

Was haben die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Begleitumstände mit den Kindern und Jugendlichen gemacht? Eine Frage, die Annette Mielke und Daniel Bertelsbeck vom pädagogischen Team des Treffpunkts Jugendarbeit derzeit noch nicht verbindlich beantworten können. „Wir hören zu und beobachten noch“, berichteten beide im Ausschuss für Bildung und Soziales.

Festgestellt haben die beiden Sozialpädagogen, dass die Mädchen und Jungen über die Ferienangebote nach den Corona-Lockdowns begeistert waren. „Die Kinder haben diese Möglichkeit der Geselligkeit sehr genossen“, berichtete Annette Mielke.

Begeisterung für Ferienangebote

3,5 Stellen (derzeit besetzt mit vier Personen) stehen für die Offene Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung, die in der Gemeinde Nottuln über den Verein Treffpunkt Jugendarbeit organisiert wird. Beschäftigt in Voll- und Teilzeit sind Diplom-Sozialpädagogen und Erzieher, hinzu kommen eine Reinigungskraft und eine Honorarkraft für die Hip-Hop-Workshops, berichtete Mielke.

Zielgruppe sind Kinder und junge Leute von neun bis 26 Jahren. Für sie organisiert das Treffpunkt-Team niederschwellige Angebote im Jugendtreff Nottuln am Niederstockumer Weg, am Panama-Haus in Appelhülsen und im Jugendkeller Schapdetten. Ferienprogramme, interkulturelle Angebote, Kulturprojekte, Angebote zur politischen Bildung sowie Beratung in Fragen der Lebenshilfe und beruflichen Zukunft – all das gehört zur Arbeit des Teams. In Homeschooling- und Lockdown-Phasen haben die Treffpunkt-Mitarbeiter versucht, den Kontakt zu den Jugendlichen weiter aufrecht zu halten. So wurden Jugendliche zum Beispiel durch Hausbesuche beim Homeschooling unterstützt.

Kein Raum in Darup

Ein weiteres Tätigkeitsfeld des Treffpunkt-Teams ist die Netzwerk-Arbeit mit anderen Einrichtungen der Jugendarbeit, zum Beispiel mit Vereinen und Schulen.

Für die Arbeit, die das Treffpunkt-Team leistet, gab es vom Ausschuss viel Lob. Als Daruper beklagte allerdings Ausschussmitglied Holger Zbick, dass derzeit keine Treffpunkt-Angebote in Darup stattfinden. „Wir haben dort keinen Raum dafür“, erläuterte Mielke. Sie berichtete, dass Daruper Jugendliche auch gerne zum Nottulner Jugendtreff kommen. Aus Sicht von Holger Zbick ist es dennoch notwendig, das Raumproblem für die offenen Jugendarbeit in Darup in Angriff zu nehmen.