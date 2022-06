Am Montag ist das Rupert-Neudeck-Gymnasium als „Humanitäre Schule 2022“ ausgezeichnet worden. Schulleiterin Jutta Glanemann überreichte die Urkunde in einer kleinen Feier an Beratungslehrerin Judith Blomberg und die beiden Schüler Constantin Frie und Till Kerkhoff aus der Jahrgangsstufe EF. Die offizielle Überreichung hatte schon zu einem früheren Zeitpunkt in Münster stattgefunden. Weil aber die beiden Schüler da gerade in Berlin auf Studienfahrt waren, wurde der offizielle Akt jetzt nachgeholt, berichtet das Gymnasium in einer Pressemitteilung.

Die Auszeichnung „Humanitäre Schule“ ist ein Projekt des Jugendrotkreuzes und umfasst drei Bestandteile: Der erste besteht darin, dass Schülerinnen und Schüler zu sogenannten „Humanitären Scouts“ ausgebildet wurden. Diese Ausbildung haben Constantin Frie und Till Kerkhoff durchlaufen. Des Weiteren fand ein Projekttag in der EF statt, an dem in Form eines Planspiels ein Völkerrechtskonflikt in einem Ausschuss der Vereinten Nationen gelöst werden sollte. Und zuletzt gab es in den vergangenen Wochen zahlreiche humanitäre Projekte an der Schule zugunsten der Ukraine-Hilfe: Die Klasse 6b backte und verkaufte Waffeln, die Klasse 6c sammelte Spenden durch den Verkauf von selbst gebastelten Kerzen. Außerdem gestaltete die Schule unter Beteiligung von Eltern, Schülern und Lehrkräften eine Gedenkfeier im Nottulner Ortskern. Die Zertifizierung der Schule soll jährlich erneuert werden. Dafür sprachen sich einstimmig alle Lehrkräfte und Schüler angesichts der gewinnbringenden Erfahrung aus, heißt es abschließend.