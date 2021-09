„Ich habe immer vernünftig gelebt“

Josef Tokentrup (88) hält auch heute noch Kontakt zu seinem früheren Kindermädchen Agnes Hessling, geb. Schröer. Die Seniorin lebt im Haus Arca an der Münsterstraße und begeht am 22. September ihren 99. Geburtstag.

„Der Josef war ein braves Kind!“ Agnes Hessling muss für diese Antwort nicht lange nachdenken. Das ist schon ein wenig erstaunlich, denn dass sie den Josef als Kindermädchen betreut hat, liegt schon eine gewisse Zeit zurück. Mit Josef ist Josef Tokentrup in Appelhülsen gemeint, aktuell 88 Jahre alt. Und sein Kindermädchen Agnes Hessling, geborene Schröer, ist elf Jahre älter. Am heutigen Mittwoch (22. September) begeht die für ihr Alter rüstige Seniorin ihren 99. Geburtstag im Haus Arca an der Münsterstraße. „Ich bin die Älteste hier“, erzählt sie mit ein bisschen Stolz in der Stimme.