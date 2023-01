Nach 20 Monaten endet für Manfred Mathioschek die Arbeit in der DRK-Teststelle

Der Nottulner Manfred Mathioschek hat 20 Monate lang in der Corona-Teststelle gearbeitet, die das DRK in der Alten Amtmannei eingerichtet hat. Am Donnerstagmittag wird die Teststelle geschlossen. Rentner Mathioschek freut sich darauf, künftig wieder mehr Zeit für seine Enkelkinder zu haben.

Blau-weißer Einwegschutzkittel, Handschuhe, FFP2-Maske, Gesichtsvisier – 20 Monate lang hat der Nottulner Manfred Mathioschek diese persönliche Schutzausrüstung regelmäßig angelegt. Und mit dieser Schutzausrüstung haben ihn auch viele Bürgerinnen und Bürger kennengelernt. Denn der 66-jährige Rentner war beim DRK-Kreisverband Coesfeld (Soziale Dienste) angestellt und arbeitete von Beginn an in der Corona-Teststelle in der Alten Amtmannei am Joseph-Moehlen-Platz. Am morgigen Donnerstag (19. Januar) hat Mathioschek seinen letzten Arbeitstag, denn um 12 Uhr mittags schließt die DRK-Teststelle endgültig ihre Pforten. Bis spätestens Ende Januar wird das DRK sämtliche Teststellen für kostenlose Bürgertestungen im Kreis Coesfeld schließen (wir berichteten).