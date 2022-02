Es ist ein Abschied, der ihr nicht leichtfällt. „Ich war sehr gerne hier und fühle mich sehr verbunden mit der Schule“, erzählt Mechthild Rensing. Doch die Entscheidung für eine berufliche Neuorientierung ist gefallen. Am 24. Februar (Donnerstag) hat die 52-jährige Schulseelsorgerin ihren letzten Arbeitstag an der Bischöflichen Liebfrauenschule. „Wir alle sind wahnsinnig traurig“, betont Schulleiter Heinrich Willenborg. Aber man habe auch Verständnis. Denn die geschätzte und beliebte Schulseelsorgerin, die vor ihrer Ausbildung zur Pastoralreferentin den Beruf einer Krankenschwester erlernt hat, wechselt in die Krankenhausseelsorge am Sixtus-Hospital in Haltern.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch