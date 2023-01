„Ihr werdet das schaffen“

So einen Gast erleben die Kinder der St.-Martinus-Schule nicht alle Tage: Schwarze Schuhe, die mit vielen roten Sprenkeln übersät sind; Schnürsenkel in Blau und Gelb, Kniestrümpfe in Rot und Blau, dazu eine Dreiviertelpluderhose, ein T-Shirt und auf dem Kopf eine Ballonmütze, unter der dunkelblonde Haare hervorquellen, die ein freundlich lächelndes Gesicht einrahmen. Auch ohne die berühmte rote Nase gewinnt Clown Julie (Urmes) vom Projektzirkus Tausendtraum sogleich die Aufmerksamkeit der Nottulner Grundschüler. Und stellt direkt klar: Nicht sie sei etwas Besonderes, auch nicht die vielen Zirkuswagen, die in Kürze kommen werden, und auch nicht das Zirkuszelt, das auf der Wiese neben der Jugendherberge für die Kinder aufgestellt wird: „Das Besondere seid ihr!“

