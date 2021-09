Ihr Werk in Brasilien geht weiter

Die in Caruaru tätige Missionsbenediktinerin Sr. Werburga hat ihr Leben vollendet. Im Alter von 90 Jahren starb sie Ende August an Alter und Krankheit in Brasilien, wo sie auch beerdigt wurde.

Der Himmel öffnet sich

„Heute öffnete sich der Himmel, um unsere geliebte Schwester Werburga zu empfangen.... Sie hinterlässt uns eine Botschaft der Hoffnung und der Zuneigung, die in die vier Ecken unserer Stadt getragen werden sollte. Wie Jesus Christus stand sie immer auf der Seite der Ärmsten und Desillusioniertesten inmitten eines trockenen und unfruchtbaren Landes. Sie sah in den leidenden Gesichtern der Kinder die Liebe und die notwendige Motivation, um bis heute mit Engagement und Liebe zu kämpfen.“ Das schrieben ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Tag ihres Todes dem 27. August.

Über 50 Jahre lang hat Sr. Werburga das von ihr gegründete „Centro Social“ in Caruaru geleitet, in dem die Ärmsten der Armen aus einem Slum am „Monte Bom Jesus“ betreut und versorgt wurden. Vielen in Nottuln ist das Centro bekannt, diese Zeitung hat oft über dessen Arbeit berichtet. Seit mehr als 20 Jahren kann man auf dem jährlichen Martinimarkt kleine Produkte aus Brasilien, Weihnachtsplätzchen und Caipirinha zugunsten der Armen kaufen. Schon lange ist das Centro im Aktionskreis Joao Pessoa vertreten und hat immer mehr Unterstützer und Unterstützerinnen in Nottuln gefunden, wo ihre Nichte Margarete Gerber-Velmerig lebt, die den deutschen Förderkreis für das Centro leitet.

Arbeit von 50 Jahren stand in Frage

Bereits von Krankheit gezeichnet, musste Sr. Werburga vor zwei Jahren erleben, dass die Missionsbenediktinerinnen in Brasilien für sie keine Nachfolgerin mehr fanden. Das ganze Werk, das sie in 50 Jahren geschaffen hatte, stand in Frage. In dieser Situation entschlossen sich die führenden Köpfe ihrer brasilianischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ,das Centro in eigener Regie weiterzuführen. Sie gründeten einen Verein und starteten unter dem Namen „Centro de Educação Popular Irmã Werburga“ ihr eigenes Projekt.

Kurz darauf wurden sie durch Corona gebremst, das Centro musste vorübergehend schließen. Aber sie schafften es, diese Zeit kon­struktiv zu nutzen: Sie sammelten Spenden und verteilten Lebensmittelpakete an die durch Corona schwer getroffenen Menschen der Favela, sie unterstützten die Schulkinder durch Hausbesuche, brachten ihnen Lernmaterial und begleiteten sie bei Schwierigkeiten. Sie nutzten die Kontakte zur Psychologischen Fakultät und bildeten sich selbst weiter fort, um die Arbeit für die Ärmsten der Armen auch weiterhin gut zu gestalten.

Intensiver Dialog mit dem Förderkreis in Nottuln

Der Dialog mit dem Förderkreis des Centro in Nottuln und anderswo hat sich noch vertieft. In Coronazeiten haben alle gelernt, sich per Internet schnell zu treffen und auszutauschen. Inzwischen sprechen auch einige jüngere Mitglieder des Vereins ganz gut brasilianisches Portugiesisch und das Internet bietet Übersetzungsprogramme, so dass die Sprachbarrieren nicht mehr unüberwindlich sind.

An verschiedenen Orten fanden inzwischen Gedenkfeiern für Sr. Werburga statt, in Barbalha, wo sie beerdigt wurde, in Recife und Olinda, sowie auch in Tutzing bei ihren Mitschwestern, zu denen auch die Nottulnerin Sr. Raphaela gehört, und natürlich im Centro in Caruaru. Dort haben auch viele Kolpingsfamilien aus dem dortigen Bundesstaat Pernambuco teilgenommen, denn Sr. Werburga hatte in Caruaru und dann auch in Pernambuco das Kolpingwerk gegründet.

Auf der Website „www.hoffnung-braucht-hilfe.de“ kann man einen ausführlichen Nachruf finden, eine Möglichkeit zu kondolieren und weitere Informationen zum Leben und Werk der Schwester. Ob und wie auch in hier vor Ort eine Gedenkfeier stattfinden wird, ist in Kürze ebenfalls dort zu erfahren.