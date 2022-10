Im Gottesdienst warm anziehen

Nottuln

Auch die Kirchengemeinden müssen Energie sparen. In den Kirchen wird in diesem Winter weniger geheizt. Muckelige 20 Grad soll es in den katholischen Gotteshäusern nicht mehr geben, im Zweifel sollten sich Gottesdienstbesucherinnen und -besucher lieber eine Wolldecke mitbringen. In der evangelischen Gemeinde werden mögliche Sparpotenziale durch eine Umfrage ermittelt.