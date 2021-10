In Nottuln ist der Folk zurück

20 Monate hat die Pause gedauert. Nun ist der Folktreff zurück. Der Heimatverein Nottuln hatte erstmals wieder seit Beginn der Pandemie zu einem Abend voller Musik und Gesang eingeladen. Das zog schon etliche Besucher an. Und gerade bei den bekannten Gassenhauern war es wieder fast wie früher.

Gemeinsames Singen und Musizieren in der Alten Amtmannei

Der erste Folk-Abend nach 20 Monaten war gut besucht, wenn auch nicht so gut wie vor der Pandemie. Bei einer bunten Mischung aus dem Folk-Repertoire zuckte der ein oder andere Fuß im Takt der Musik.

Warmes Licht fällt durch die Fenster der Alten Amtmannei auf das nass-glänzende Kopfsteinpflaster des Josef-Möhlen-Platzes. Und nach außen dringt fröhlicher Gesang. Eine recht ungewöhnliche Szenerie nach so langer Pandemiezeit. Gesang? Menschen an langen Tischen sitzend, gemütlich klönend? Ja, der Heimatverein Nottuln hatte allen Mut zusammengefasst und am Donnerstagabend sangesfreudige Mitbürger und Mitbürgerinnen zum ersten Folk-Abend seit 20 Monaten eingeladen.