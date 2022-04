Jahresbeitrag steigt auf 13 Euro

Für die St.-Martini-Bruderschaft war es die 639. Generalversammlung, die am Freitagabend im Saal des Gasthauses Denter stattfand. Für Ludger Rumphorst war es die erste, die er als neuer erster Vorsteher der Bruderschaft leitete. Souverän führte er durch die Tagesordnung, die relativ zügig abgearbeitet wurde. Ein Punkt war die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags.

Nach der Begrüßung war es an Kassierer Marius Warmeling, den Kassenbericht zu verlesen. Jens Föller hatte zusammen mit Heinz-Werner Sendes die Kasse geprüft und für einwandfrei befunden. Somit konnten Kassierer und Vorstand entlastet werden.

Rückblick auf das Bruderschaftsjahr

Schriftführer Frederik Kötter gab einen Rückblick auf das vergangene Bruderschaftsjahr, das zwar aufgrund von Corona wieder kein Schützenfest aufwies, aber dennoch zahlreiche Veranstaltungen für die Mitglieder brachte. Zu den Höhepunkten zählten vor allem der Laternenumzug mit Martinsspiel im November und das Schmieren der Vogelstange gemeinsam mit der St.-Antoni-Bruderschaft im September.

„Die Kosten für unsere Veranstaltungen sind gestiegen, und deshalb müssen wir den Mitgliedsbeitrag erhöhen“, leitete Ludger Rumphorst den Tagesordnungspunkt Mitgliedsbeitrag ein. Der Vorschlag, den Jahresbeitrag für die aktuell 402 Mitglieder von neun auf 13 Euro zu erhöhen, wurde von der Versammlung nach kurzer Diskussion beschlossen.

Uniformen der Offiziere werden aufpoliert

Über den Jahresbeitrag hinaus wird noch eine Finanzspritze benötigt: „Die Uniformen der Offiziere sind in die Jahre gekommen und müssen wieder auf Vordermann gebracht werden“, so Rumphorst. Das werde zwischen 3000 und 4000 Euro kosten. Gut 2000 Euro seien an Spenden bereits eingenommen worden. Er bat die Versammlungsteilnehmer um weitere Zuschüsse.

Groß ist schon jetzt die Vorfreude auf das Schützenfest, das in diesem Jahr endlich wieder stattfinden soll. Vom 11. bis 13. Juni (Samstag bis Montag) werden die St.-Martini- und die St.-Antoni-Bruderschaft das gemeinsame Fest durchführen.

Abschließend hieß Ludger Rumphorst noch zwei neue Vorstandsmitglieder willkommen: Carlo Schürmann wird als Fahnenunteroffizier und Leo Diem als Leutnant den Vorstand komplettieren.