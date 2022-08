Jetzt mit Koordinatorinnen-Trio

„Es ist schon ein Glück, dass wir eine so sympathische und versierte Kollegin gefunden haben“, freuen sich die beiden Koordinatorinnen der Hospizbewegung Nottuln, Mona Letterhaus und Kirsten Schneider. Seit dem 1. August teilen sie sich die Aufgaben zu dritt: Tomke Weymann, evangelische Theologin, verstärkt das Team der Koordinatorinnen mit weiteren zehn Stunden pro Woche. Das teilt die Hospizbewegung in einer Pressenotiz mit.

Die für das Stellenprofil vorgesehenen Weiterbildungskurse Palliative Care, Koordinatorinnen- und Führungsseminar hat Tomke Weymann nahezu abgeschlossen. „Es ist gut, nach so viel theoretischem Input endlich in die aktive Arbeit einsteigen zu können,“ verrät sie. An Aufgaben mangelt es nicht. Elf Begleitungen werden von den Aktiven derzeit durchgeführt. Zudem kommt Weymann in die heiße Phase der Jubiläumsfeierlichkeiten. Der Benefizabend am 10. September steht kurz bevor, der Festakt ist in Vorbereitung.

Vorsitzende Dagmar Exner-Kasnitz begrüßte die neue Mitarbeiterin an ihrem ersten Arbeitstag in den Räumen Heriburgstraße 12.