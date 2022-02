Jugendliche programmieren Lego-Roboter

Wie programmiert man Maschinen, damit sie intelligent mit der Umwelt interagieren? Wie muss mein Programm aufgebaut sein, damit mein Roboter zum Beispiel laufen oder sogar sprechen kann?

Diesen und weiteren Fragen gehen die Teilnehmer der Robotik-AG am Rupert-Neudeck-Gymnasium auf den Grund. Seit Beginn des zweiten Halbjahres können Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 9 unter der Leitung von Informatiklehrer Christoph Höing das Programmieren von Robotern lernen. Diese bestehen aus Lego und verfügen über bestimmte Sensoren und Motoren, mit denen Probleme und Aufgaben der Robotik simuliert werden können.

Teilnahme an Robotik-Wettbewerben geplant

Die Programme werden auf Ipads in der Programmiersprache Scartch (Python) geschrieben und dann über Bluetooth auf die Steuereinheit, also den Lego-Roboter, übertragen. So können die Jugendlichen sofort überprüfen, ob sie auch wirklich korrekt programmiert haben, berichtet das Gymnasium in einer Pressemitteilung.

Mads Fricke aus der Klasse 8b berichtet über die ersten Stunden in der AG: „Zuerst haben wir die Lego-Boxen geholt, jeder hatte eine eigene Kiste. Wir haben alles ausgepackt, mit Hilfe einer Anleitung haben wir den Lego-Roboter aufgebaut. Dann durften wir mit dem Programmieren anfangen, zunächst in ganz einfachen Schritten. Es hat Spaß gemacht, ich mochte Lego schon immer, und das Programmieren lerne ich jetzt hier.“

Die AG hat sich zum Ziel gesetzt, an den jährlich stattfindenden landesweiten Robotik-Wettbewerben teilzunehmen.