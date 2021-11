Junge Künstler helfen Kindern

Werke, die gemeinschaftlich in der Kinder-Kunst-Garage erschaffen worden sind, fanden beim „Moment des Schauens“ am Kultur-Container besondere Beachtung. Gegen Spenden zugunsten des Vereins „Ein Lächeln für Togo“ konnten sie erstanden werden.

„Die allererste Ausstellung hier im Kultur-Container“, freute sich Katja Enseling über den gelungenen Abschluss ihres Workshops. In der Kinder-Kunstgarage sind in diesem Sommer Werke von über 60 Kindern mit Nottulner Material entstanden, erinnerte die Nottulner Künstlerin die Besucherinnen und Besucher des „Moment des Schauens“ auf dem Stiftsplatz.

Ihre persönlichen Kunstwerke haben die jungen Kunstschaffenden mit nach Hause genommen. Es sind aber auch gemeinsame Kunstobjekte in den Sommerferien in der Garage an der Burgstraße entstanden. Diese konnten Interessenten nun an vier Tagen im Kultur-Container bewundern und gegen eine Spende für den Verein „Ein Lächeln für Togo“ erwerben.

Projekte aus dem Sommer vorgestellt

Katja Enseling berichtete vom Entstehen von „Robi“ während des Roboterworkshops und vom Gestalten einer Plane beim „Farbexplosionsworkshop“. Sie erinnerte unter anderem daran, wie sechs Kinder gemeinsam daran gearbeitet haben, ein Schaukelpferd in ein vielfarbiges Einhorn zu verwandeln, und dass die Riesentorte entstanden sei, weil Teilnehmerin Lina am letzten Tag des Wochenworkshops ihren zehnten Geburtstag feierte.

„Die Kinder möchten anderen Kindern mit ihren Kunstwerken helfen“, erklärte Katja Enseling zum mit ihnen gefassten Entschluss, den Verein „Ein Lächeln für Togo“ zu unterstützen.

Stefan Laakmann bedanke sich im Namen des 2016 gegründeten Vereins, der das Waisenkinderdorf in Yovokopé dauerhaft mit Geld- und Sachspenden unterstützt. Laakmann berichtete von Projekten zur Förderung der Bildung, der Ernährung, der Lebensqualität, der medizinischen Versorgung und der Verbesserung der Landwirtschaft.

Erzählung zum Abschluss

Zum passenden Abschluss der Veranstaltung hatte Peter Amadeus Schneider die Erzählung „Der letzte Pinselstrich“ von Kurt Kusenberg mitgebracht. Vor den schmunzelnden Zuhörern brachte er die Geschichte des Malers Regulo zu Gehör. Der malt die Menschen allzu vollendet und sie entschwinden seiner Leinwand, die Bilder werden zum leeren Gehäuse.

Deshalb verzichtet der Maler auf den letzten Pinselstrich, um die Figuren zu bewahren und schafft es zum guten Schluss sogar, die Entschwundenen zur Rückkehr zu bewegen.