K 11: Neue Steverbrücke und neuer Radweg

Nach einer Bauzeit von rund neun Monaten wurde nun die Kreisstraße 11 in Nottuln zwischen Schapdetten und dem Gewerbegebiet Beisenbusch für den Verkehr wieder freigegeben. Der neu geschaffene, gut 2,5 Kilometer lange Radweg soll zukünftig gefährliche Situationen zwischen Radfahrenden und dem Kfz-Verkehr verhindern. Die Fertigstellung schließt nun eine Lücke im Radverkehrsnetz. Denn in der Vergangenheit kam es in diesem Bereich auf der schmalen Fahrbahn häufig zu Unfällen; einer mit tödlichem Ausgang, erinnert der Kreis Coesfeld in einer Pressemitteilung.

Gleichzeitig wurde bei dem Bauprojekt eine Stahlbetonbrücke über die Stever gelegt und die Fahrbahn auf sechs Meter verbreitert. Das Brückenbauwerk mit einer höheren Traglast ersetzt die alte Brücke aus dem Jahre 1932, die im Zuge der Bauarbeiten abgerissen wurde.

Insgesamt investierte der Kreis Coesfeld 1,8 Millionen Euro in die Verkehrssicherheit. Davon förderte das Land NRW die Baukosten mit 1,2 Millionen Euro.

Witterungsbedingt wird die Fahrbahn voraussichtlich im April / Mai kommenden Jahres markiert.