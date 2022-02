Kaffeekränzchen sind auch Männersache

Eine Männerrunde, die sich regelmäßig in einem Café trifft? Früher undenkbar. Kaffeekränzchen waren Frauensache. Männer trafen sich in einer Gaststätte zum Feierabendbier, samstags zum Kegeln, sonntags zum Frühschoppen. Gemischte Kegelclubs setzten sich langsam durch, aber Frühschoppen mit Damen an der Theke oder am Stammtisch? Fehlanzeige. Das gehörte sich einfach nicht. Die Frau des Hauses schickte allenfalls ihre Kinder, um den Papa an das Mittagessen zu erinnern.

