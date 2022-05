Kampf gegen die Eigentumskriminalität

Täter sollen sich nicht sicher fühlen. „Uns ist es wichtig, Taten aufzuklären“, sagt Polizeihauptkommissarin Ingeborg Bartsch. Am Dienstag führte die Polizei daher eine umfangreiche Kontrollaktion durch – auch in Nottuln.

Bis in die Abendstunden führte die Polizei Coesfeld ihre Kontrollaktion durch. Hier ein Archivfoto einer früheren Kontrollaktion an der B 525 zwischen Nottuln und Appelhülsen.

Die Polizei Coesfeld hat am Dienstag (17. Mai) kreisweit Kontrollen an verschiedenen Standorten durchgeführt. Uniformierte und zivile Kräfte waren zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität und der Hauptunfallursachen im Einsatz, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Unter anderem gab es Kontrollstellen an der B 525 am Jägerhof Sendes zwischen Nottuln und Appelhülsen sowie in Coesfeld, an der B 474 in Holtwick, der B 58 in Lüdinghausen und der B 235 in Olfen. Bis in den Abend waren die Polizeibeamten im Einsatz.

Einsatzleiterin Ingeborg Bartsch erläuterte, dass solche Kontrollen ein Baustein seien, um Erkenntnisse zu Taschendieben, Ladendieben und Einbrecher zu gewinnen. „Uns ist es wichtig, Taten aufzuklären“, so die Kriminalhauptkommissarin.

Das gelte im gleichen Maße für das Phänomen der Geldautomatensprengungen. Bei den angegangenen Tatobjekten handele es sich neben frei stehenden Geldautomaten in Kleinfilialen regelmäßig um Wohn- und Geschäftsgebäude. „Die Explosionen sind mit immensen Schäden verbunden. Wie in Schapdetten im Juni 2021, als die Täter einen Geldautomaten im zur Versorgung wichtigen Dorfladen sprengten und das Gebäude massiv beschädigten.“

Außerdem, so erläutert die Polizei weiter, trage die Ahndung von Verkehrsverstößen bei solchen Kontrollen zur Sicherheit im Straßenverkehr bei.

Die Polizisten stoppten insgesamt 161 Fahrzeuge und kontrollierten 224 Personen. 14 Verkehrsteilnehmer zahlten ein Verwarngeld, weil beispielsweise die Ladung nicht richtig gesichert war. Zudem leiteten die Polizisten 15 Ordnungswi­drigkeitenverfahren ein. Unter anderem, weil Autofahrer durch Nutzung des Mobiltelefons abgelenkt waren.

Vier Anzeigen schrieben die Polizeibeamten ebenfalls. In einem Fall habe ein Verstoß gegen das Steuergesetz vorgelegen.