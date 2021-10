Karten fürs Konzert gewinnen

Die Nujazz-Formation „Club des Belugas“ spielt am kommenden Samstag (23. Oktober) auf Einladung des Vereins „Blues in Nottuln“ in der Alten Amtmannei.

Die Musiker kombinieren zeitgenössische Electro-, Lounge- und Nujazz-Styles mit brasilianischen Beats sowie dem Swing und American Black Soul der 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahre. Dabei vereinen sie akustische Instrumente und elek­tronisch erzeugte Klänge. Einlass ist ab 19.30 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Die Westfälischen Nachrichten verlosen in einer Telefonaktion gemeinsam mit „Blues in Nottuln“ zweimal zwei Karten für dieses Clubkonzert der Extraklasse. Die beiden Gewinner der Karten werden am Freitagvormittag kontaktiert.

Wer bei der Verlosung kein Glück hatte, kann noch im Vorverkauf Karten für 19 Euro erwerben. Entweder direkt bei der Touristeninformation oder durch eine Überweisung an: Blues in Nottuln, Stichwort: Belugas, Volksbank Nottuln, DE12 4016 4352 0029 5582 00. Der Einzahlungsbeleg dient als Nachweis, um die an der Kasse hinterlegten Karten abholen zu können. An der Abendkasse kostet ein Ticket 22 Euro.

Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, rufen Sie an unter

0 13 78/22 70 20 57. Nennen Sie das Stichwort "Blues in Nottuln", Ihren Namen und Ihre Adresse. Teilnahmeschluss ist Donnerstag (21. Oktober) um 24 Uhr. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, mobil abweichend. Die Teilnahmebedingungen finden Sie im Internet: www.wn.de/teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.