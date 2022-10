Hermann J. Mürmann gestaltete am Freitag das Friedensgedenken auf dem Nottulner Stiftsplatz. Dabei verteilte er unter anderem Kastanien als Symbol der Verbundenheit an die Teilnehmer.

Hermann J. Mürmann hatte am Freitagabend zum wöchentlichen Nottulner Friedensgedenken eine Kerze in der Mitte des kleinen Brunnens auf dem Stiftsplatz gestellt. „Es ist nicht selbstverständlich, eine Wohnung zu haben, in der wir sicher und geborgen sind“, betonte der Psychotherapeut und Leiter des Zen-Zentrums Nottuln zu Beginn und bat die rund 50 Teilnehmenden, an die Menschen zu denken, die in Sorge, Schmerz und Leid in der Ukraine oder hier und in Europa verstreut sind. Damit auch die an diesem Abend anwesenden ukrainischen Gäste Mürmanns Ausführungen folgen konnten, half Robert Hülsbusch mit einer Übersetzungs-App via Smartphone aus.

Hermann J. Mürmann verteilte Kastanien als Symbol für Verbundenheit. Foto: Marita Strothe

Als Symbol für das, worüber er sprechen werde, verteilte Hermann J. Mürmann Kastanien an alle. Eine einzelne Kastanie, die vom Baum gefallen sei, habe keine Verbindung mehr zum Baum, betonte der Nottulner. „Distanz schafft Vorurteile“, ermutigte er zu einer anderen Ebene der Betrachtung. Wenn man in die Tiefe schaue, sei die Kastanie mit allen Kastanienbäumen und Kastanien verbunden, die es in der Welt gegeben habe und noch geben werde. „Wir können auch nur existieren“, schlug er die Brücke, „weil wir mit allen Menschen verbunden sind, die seit Beginn der Menschheit gelebt haben und in Zukunft leben werden.“

Mürmann hatte die Rede von Nelson Mandela mitgebracht, die dieser, nachdem er 27 Jahre im Gefängnis gesessen hatte, 1994 zum Amtsantritt als Präsident von Südafrika gehalten hatte. „Du bist ein Kind Gottes. Dich klein zu machen, nützt der Welt nicht. Es zeugt nicht von Erleuchtung, dich zurückzunehmen, nur damit sich andere Menschen um dich herum nicht verunsichert fühlen“, zitierte er den Staatsmann und betonte: „Das heißt, wir sind Kinder Gottes, wir tragen Gott in uns. Jede Religion ist ganz tief mit dem Ursprung des Seins verbunden.“

„Lassen wir uns selbst berühren von der Liebe und der Energie in uns“, ermunterte der Zen-Buddhist zu einem Ritual, um eine andere Ebene zu erreichen. Er leitete die Anwesenden an, sich zu entspannen, sich „mit der Erde zu verbinden“ und „unseren Scheitel wie eine Lotusblume zu öffnen zum Himmel.“ Mürmann ermutigte, einen Menschen zu visualisieren, an den sie dächten, und die Liebe des Seins zu ihm zu senden. „Manchmal ist es so, dass die Menschen auf der anderen Seite es spüren“, versicherte er.