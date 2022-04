Kaufhaus und Treffpunkt zugleich

Ein Sozialkaufhaus und einen Treffpunkt unter der Bezeichnung „#meetandcollect“ hat der neu gegründete Verein „Nottuln & Friends“ eingerichtet. Die Eröffnung wird am Samstag (30. April) von 12 bis 18 Uhr gefeiert. Der Verein ist aus der lose organisierten Ukraine-Hilfe entstanden.

Der Name ist Programm: „Nottuln & Friends“ lautet der jüngste Zugang in der Nottulner Vereinswelt. Aus der ursprünglich lose organisierten Ukraine-Hilfe ist ein rechtsfähiger eingetragener Verein geworden. Gegründet von acht Frauen und Männern, mit einem gewählten Vorstand: Tharmarajah Chelliah (Vorsitzender) Rudolf Schöpper und Jürgen Küdde. Bewusst habe man sich für das Wort „Friends“ entschieden. „Wir sind da alle irgendwie reingerutscht. Und wir sind Freunde geworden“, sagt Gründungsmitglied Daniela Schulz.

Keine reine Flüchtlingshilfe

Das gelte sowohl für die Männer und Frauen, die sich ehrenamtlich engagieren, als auch für die Gäste aus der Ukraine, zu denen die Ehrenamtlichen aufgrund der Betreuung freundschaftliche Kontakte aufgebaut haben. Auch diejenigen, die mit Spenden die Arbeit der Gruppe unterstützen, bezeichne man als Freunde. Indes: Der Verein sieht sich nicht als reine Flüchtlingshilfe. „Unsere Hilfe gilt allen sozial Bedürftigen“, erläutert Vorsitzender Tharmarajah Chelliah. Und diese Hilfe sei nicht auf Nottuln begrenzt.

Zu diesem Selbstverständnis passt ein neues Angebot, das die Gruppe parallel zu der Vereinsgründung organisiert hat: Der Verein hat das rund 360 m² große Ladenlokal des früheren Geschäfts Tekülve in der Hagenstraße 8 angemietet und dort ein Sozialkaufhaus und einen Treffpunkt eingerichtet. Unter der Bezeichnung „#meetandcollect“ öffnet die neue Einrichtung am morgigen Samstag (30. April) erstmals ihre Türen für die interessierte Öffentlichkeit. Von 12 bis 18 Uhr sind alle willkommen, um sich einen Eindruck vom Warenangebot und von den Treffpunktmöglichkeiten zu verschaffen. Bei einem Getränk und einer Wurst besteht Gelegenheit, mit den Ehrenamtlichen und untereinander ins Gespräch zu kommen.

Vereinsgründung schnell gemeistert

Die Schnelligkeit, die die einstige Ukraine-Hilfe ausgezeichnet hat, hat sich auch der Verein „Nottuln & Friends“ bewahrt. Innerhalb weniger Wochen wurde nicht nur die Vereinsgründung gemeistert (inklusive der Anerkennung der Gemeinnützigkeit, deren Bestätigung nur noch Formsache ist), in wenigen Wochen wurde auch das Ladenlokal „#meetandcollect“ eingerichtet. Ganz viele Menschen, auch aus den Reihen der ukrainischen Gäste, haben mitgeholfen.

Gegen ein geringes Entgelt können Kleidungsstücke, Schuhe, aber auch Haushaltsgeräte oder andere Sachen wie Fahrradhelme erworben werden. Wer bei „#meetandcollect“ einkaufen möchte, muss allerdings seine Bedürftigkeit nachweisen können, betonen Daniela Schulz und Christoph Blume. Im Ladenlokal gibt es außerdem gemütliche Café-Ecken und andere Sitzmöglichkeiten für den zwanglosen Austausch. Sogar an eine Kinderspielecke hat der Verein gedacht.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Das „#meetandcollect“ ist ab 1. Mai an vier Tagen der Woche geöffnet: montags und donnerstags jeweils von 9 bis 11 Uhr, mittwochs von 18 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 11 Uhr. Für diese Geschäftszeiten sucht der Verein auch noch ehrenamtliche Helfer und Helferinnen. Interessierte melden sich per E-Mail an kontakt@nottuln-friends.de oder bei Jürgen Küdde, 01 51/42 32 39 07.

Wichtig: Bei der Öffnung am Samstag werden keine Sachspenden angenommen. Ab Montag informiert der Verein bei Facebook und Instagram und durch Aushänge im Ladenlokal, welche Sachspenden derzeit benötigt werden.

Weiterhin hilfreich sind finanzielle Zuwendungen an den Verein. Wer Nottuln & Friends unterstützen möchte, kann Mitglied werden (sozial gestaffelter Jahresmitgliedsbeitrag) oder das neu eingerichtete Spendenkonto nutzen: Nottuln & Friends e.V., IBAN: DE09 4016 4352 0035 3800 00, BIC: GENODEM1CNO