Kegel sollen für Sicherheit sorgen

Ortstermin im Wohngebiet Fasanenfeld II: Daniel Krüger (l.), Leiter der Gemeindewerke, und Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes (r.) stehen mit Müttern und Kindern vor dem „Münsteraner Kegel“, der an der Straße Am Zippenberg installiert ist. 18 weitere dieser Betonpoller stellt die Gemeinde Nottuln zeitnah im Wohngebiet auf.

Der kleine „Münsteraner Kegel“ in der Kurve der Straße Am Zippenberg in Richtung Habichtweg bekommt bald Gesellschaft. Insgesamt 18 solcher weißroten Betonpoller mit der kegelförmigen Spitze und der Kugel oben drauf werden zeitnah im Wohngebiet Fasanenfeld II aufgestellt. Sie sollen dazu beitragen, den Verkehrsfluss im Wohngebiet beruhigen. Das berichtet die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Im Wohngebiet habe es schon so manch brenzlige Situation zwischen Autos und Fußgängern gegeben. Auch seien Parkplätze für die Fahrzeuge der Anwohnerinnen und Anwohner Mangelware, sodass sie ihre Autos häufig auf dem Multifunktionsstreifen abstellen, den sich die Autos mit den Fußgängern teilen müssen. Mit der Folge, dass diese auf die Fahrbahn ausweichen müssen.

Brenzlige Situationen für Fußgänger

Da diese Situation sehr unbefriedigend ist und vor allem für die vielen Kinder im Wohngebiet gefährlich sein kann, wandte sich eine Gruppe von Anwohnern mit der Bitte an die Gemeinde, eine Verkehrsberuhigung in den entsprechenden Bereichen vorzunehmen und die Straßen im Wohngebiet als Spielstraßen auszuweisen. Eine gut gefüllte Unterschriftenliste machte zudem die Dringlichkeit des Anliegens deutlich.

Der Ball blieb nicht allein bei der Gemeinde Nottuln: Auch der Kreis Coesfeld und die Kreispolizeibehörde wurden in das Verfahren mit einbezogen, heißt es weiter. Das war vor fast zwei Jahren. Corona- und verfahrenstechnisch bedingt konnte die Gemeinde Nottuln jetzt erst einen zumindest vorläufigen Schlussstrich unter die Angelegenheit ziehen.

„Die Ausweisung von Spielstraßen ist nicht möglich“, sagte Diplom-Ingenieur Daniel Krüger, Leiter der Gemeindewerke, der zusammen mit Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes Eltern und Kinder Ende der vergangenen Woche zu einem Ortstermin eingeladen hatte, „dazu sind die Straßen zu lang, mit der Folge, dass die Autofahrerinnen und Autofahrer die geforderte Schrittgeschwindigkeit irgendwann nicht mehr einhalten.“

„Ausweisung von Spielstraßen nicht möglich“

Stattdessen werden nun die Poller installiert, was bei den anwesenden Müttern für große Freude und Erleichterung sorgte. Den Dank für die Durchführung dieser Maßnahme nahmen Thönnes und Krüger gerne entgegen und gaben ihn zurück: „Danke dafür, dass Sie so lange durchgehalten haben und so hartnäckig waren.“ Die Kegel werden nun so an den Straßenrändern und damit auf den Multifunktionsstreifen angeordnet, dass die Autofahrer gezwungen sind, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Zudem wird die Verkehrssituation dadurch entschärft, dass durch diese Anordnung nun nur noch versetzt geparkt werden kann, betont die Gemeinde.

Die Poller-Regelung gilt zunächst für sechs Monate: „Nach dieser Testphase entscheiden wir, wie es weitergehen kann“, erklärt Daniel Krüger, der in diesem Zeitraum Verkehrsmessungen im Wohngebiet Fasanenfeld II vornehmen möchte, um die Wirksamkeit der Kegel zu überprüfen.