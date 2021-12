Kein Geld für die Coubertinstraße

Die Kassenwarte in den Vereinen und Verbänden wird es freuen: Die Gemeinde Nottuln wird die in diesem Jahr gewährten Zuschüsse auch im nächsten Jahr in voller Höhe zahlen. Und auch für Grundstückseigentümer gibt es eine gute Nachricht: Die von der Gemeindeverwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Grundsteuer B ist vom Tisch. Auf Antrag der Grünen entschied der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend, den Hebesatz nicht zu erhöhen.

