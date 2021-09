Keine Korrekturen am Ergebnis erforderlich

Die Wahlen in Nottuln verliefen ohne größere Komplikationen. Nur in einem Briefwahlbezirk hatte sich beim Auszählen ein Fehler eingeschlichen.

Bei den Männern und Frauen des Wahlvorstandes für den Briefwahlbezirk 3 rauchten am Sonntagabend die Köpfe: An irgendeiner Stelle hatte sich ein Zähl- oder Rechenfehler eingeschlichen. Das Ergebnis war in sich nicht schlüssig. Die Folge: Noch einmal zählen, bis der Fehler entdeckt und behoben war. Und das dauerte nun einmal aufgrund des neuen Briefwahlrekordes. Erst um 21.46 Uhr konnte das letzte noch fehlende Ergebnis aus der Gemeinde Nottuln veröffentlicht werden. Zum Vergleich: Das erste Ergebnis ging am Sonntag um 19.29 Uhr online. Es kam aus dem Wahlbezirk Appelhülsen I.