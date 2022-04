Keine Mehrheit für den Grünen Pfeil

Die Verkehrssituation an der Kreuzung B 525/Wellstraße/K 11 am Gewerbegebiet Beisenbusch ist vielen Verkehrsteilnehmern ein Dorn im Auge. Insbesondere der Verkehr aus dem Gewerbegebiet, der auf die Bundesstraße abbiegen möchte, klagt zu den Stoßzeiten über lange Wartephasen vor der Ampel. An dieser Situation wird sich aber so schnell nichts ändern. Ein Vorstoß der SPD-Fraktion, für den von der K 11 kommenden Verkehr einen Grünen Pfeil (Rechtsabbiegepfeil) in Richtung Nottuln einzuführen, wird von der Gemeinde nicht weiter geprüft. Im Ausschuss für Umwelt und Mobilität, der sich mit dem Thema befasste, gab es dafür keine Mehrheit.

Dabei ist das Straßenverkehrsamt des Kreises Coesfeld nun bereit, die Anordnung für einen Grünen Pfeil zu erteilen, wenn der Kreis Coesfeld und der Landesbetrieb Straßen.NRW dem zustimmen. Das hat eine nochmalige Rückfrage der Gemeindeverwaltung bei der Behörde ergeben.

Straßenverkehrsamt wäre bereit

Im Ausschuss erläuterte Dipl.-Ing. Daniel Krüger von der Gemeindeverwaltung, dass die Gemeinde als Initiator des Grünen Pfeils allerdings sämtliche Kosten für die Umsetzung übernehmen müsse. Das sind derzeit grob geschätzt rund 5000 bis 10 000 Euro, so die Verwaltung. Deutlich teurer wird es für die Gemeinde, sollte wegen des Grünen Pfeils auch eine Neuprogrammierung der Ampelanlage erforderlich werden.

Die Gemeindeverwaltung wies darauf hin, dass die geplante Ansiedlung eines Logistikzentrums wohl dazu führen werde, dass dieser Verkehrsknotenpunkt grundlegend überarbeitet und neu konzipiert werden müsse. Das werde gegenwärtig geprüft. Die Kosten für die Umgestaltung müsse nicht die Gemeinde Nottuln tragen.

Während der UBG eine schnelle Lösung wichtig war, wie Brigitte Kleinschmidt betonte, und Manfred Gausebeck für die SPD kritisch die langen Zeiträume bis zu einer eventuellen Umgestaltung der Kreuzung ansprach, bewertete Morten Steimann von der CDU den Grünen Pfeil als „zu kurz gedacht“. Er sprach von einer „ärgerlichen Verkehrssituation“, die aber nicht nur den Verkehr aus dem Beisenbusch betreffe, sondern auch den Verkehr, der von der Autobahn kommend nach rechts in die K 11 abbiegen will. Jetzt Geld auszugeben für eine Teillösung vor dem Hintergrund, dass in zwei, drei Jahren die Kreuzung komplett umgestaltet werde, hielt er nicht für sinnvoll.

Mit 8:4 Stimmen wurde der SPD-Antrag abgelehnt, der Verwaltung einen Prüfauftrag für den „Grünen Pfeil“ zu erteilen.