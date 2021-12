Kellerbrand löst Großeinsatz aus

Mit insgesamt 60 Einsatzkräften rückten die Löschzüge Appelhülsen, Nottuln und Darup der Freiwilligen Feuerwehr am Samstagabend in die Bauerschaft Hövel aus. Dort löschten sie einen ausgedehnten Kellerbrand.

Zu einem ausgedehnten Kellerbrand ist die Freiwillige Feuerwehr Nottuln am Samstagabend in die Bauerschaft Hövel ausgerückt. Die Löschzüge aus Appelhülsen, Nottuln und Darup mit insgesamt 60 Einsatzkräften waren vor Ort, um das Feuer in einem Einfamilienhaus zu bekämpfen.

Enorme Hitzeentwicklung

Das gelang zum Glück relativ schnell. Wegen der enormen Hitze, die bei einem Kellerbrand entsteht und die nur schlecht entweichen kann, gestaltete sich die Nachsorge aber aufwendig. „Es muss sichergestellt werden, dass die Hitze nicht auf andere Gebäudeteile übergreift“, erklärt Feuerwehrsprecher Tobias Plogmaker. Erst um 0.30 Uhr und damit knapp vier Stunden nach der Alarmierung konnte der Einsatz unter der Leitung von Gil Beckord und Udo Henke für beendet erklärt werden.

Brandursache noch unklar

Schon bei der ersten Erkundung unter Atemschutz und bei kaum Sicht war klar geworden, dass es sich um einen größeren Brand handelte, weshalb der ursprünglich nicht alarmierte Löschzug aus Appelhülsen zur Verstärkung nachgeholt wurde. Das Haus musste zudem vorübergehend stromlos geschaltet werden, da sich durch die Hitze mehrere an der Decke hängende Stromkabel gelöst hatten und somit die Einsatzkräfte gefährdet hätten. Zuletzt musste das Gebäude dann noch mit einem Hochdrucklüfter vom Rauch befreit werden.

Was den Brand verursacht hat und wie hoch der Schaden ist, wird noch ermittelt.