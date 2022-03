Kinder haben das Recht auf Frieden

„Wir wollen den Menschen in der Ukraine und den Flüchtlingen helfen.“ Das haben die Kinder der Klassen 4a und 4b der Astrid-Lindgren-Schule beschlossen. Am Donnerstag waren sie mit einem Aktionsstand im Ortskern vertreten.

Luftballons in den blau-gelben Nationalfarben der Ukraine, ein Johann Conrad Schlaun mit einer Pace-Fahne als Beinkleid, dazu großformatige Infotafeln und mehrere Tische, an denen leckere Waffeln gebacken und Dekoartikel angeboten wurden – die Jungen und Mädchen der Klassen 4a und 4b der Astrid-Lindgren-Grundschule drückten am Donnerstagnachmittag dem Platz am Schlaun-Denkmal ihren Stempel auf – und erhielten dafür ganz viel Lob. Schließlich ging es um einen guten Zweck: Die Kinder und die sie unterstützenden Eltern und Lehrerinnen sammelten Spenden für die Ukraine-Hilfe.

Die Schrecken des Krieges in der Ukraine bleiben natürlich auch Kindern nicht verborgen. Die Klassenlehrerinnen Helga Riemann (4a) und Melanie Borchers (4b) haben das Thema mit den Kindern intensiv aufgearbeitet. Dabei war für die Viertklässler schnell klar: „Wir wollen den Menschen in der Ukraine und den Flüchtlingen helfen.“

Astrid-Lindgren-Schüler sammeln Spenden für die Ukraine Leckere Waffeln und zahlreiche Deko-Artikel boten die Kinder der Klassen 4a und 4b der Astrid-Lindgren-Grundschule am Donnerstag zum Verkauf an. Der Erlös ist für die Ukraine-Hilfe bestimmt. Foto: Ludger Warnke Kinder haben Rechte! Foto: Ludger Warnke Leckere Waffeln und zahlreiche Deko-Artikel boten die Kinder der Klassen 4a und 4b der Astrid-Lindgren-Grundschule am Donnerstag zum Verkauf an. Der Erlös ist für die Ukraine-Hilfe bestimmt. Foto: Ludger Warnke Der Spendenerlös geht zu gleichen Teilen an die Ukraine-Hilfe in der Partnerstadt Chodziez und an das Flüchtlingshilfswerk der UN. Foto: Ludger Warnke Johann Conrad Schlaun mit einer Pace-Fahne als Beinkleid. Foto: Ludger Warnke Auch Astrid-Lindgren, Namensgeberin der Schule, hat sich stets für den Frieden eingesetzt. Foto: Ludger Warnke Leckere Waffeln und zahlreiche Deko-Artikel boten die Kinder der Klassen 4a und 4b der Astrid-Lindgren-Grundschule am Donnerstag zum Verkauf an. Der Erlös ist für die Ukraine-Hilfe bestimmt. Foto: Ludger Warnke Leckere Waffeln und zahlreiche Deko-Artikel boten die Kinder der Klassen 4a und 4b der Astrid-Lindgren-Grundschule am Donnerstag zum Verkauf an. Der Erlös ist für die Ukraine-Hilfe bestimmt. Foto: Ludger Warnke

Ausführlich beschäftigten sich die Kinder mit den weltweiten Kindergrundrechten (Kinder habend das Recht in Frieden aufzuwachsen) und erarbeiteten dazu eine Infotafel. Eine zweite Infotafel widmete sich der Ukraine-Hilfe in der Partnerstadt Chodziez und dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Beide Organisationen sollen zu gleichen Teilen den Spendenerlös erhalten. Auf einer dritten Infotafel haben die Kinder schließlich Informationen zu ihrer Schulnamensgeberin Astrid Lindgren und ihrem Engagement für den Frieden zusammengetragen.

Parallel wurde dazu ganz viel gebastelt. „Da müssen wir den Eltern einen großen Dank aussprechen. Ganz viel wurde privat daheim organisiert und vorbereitet“, ist Helga Riemann begeistert über diesen Elterneinsatz.

Am Donnerstagnachmittag war der Aktionsstand am Rande des Wochenmarktes aufgebaut. Leckere Waffeln und die vielen Deko-Artikel fanden ihre Käufer. Die Kinder sind schon ganz gespannt auf den Kassensturz.