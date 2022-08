Kinder haben Spaß mit Kajak und Board

„Das macht total Spaß“, freute sich die zehnjährige Emma und paddelte eifrig mit dem kleinen Kajak im großen Becken des Wellenfreibades herum. An ihrer Seite Kajak-Coach Timo Pflugbeil, der ihr zeigte, wie sie richtig mit dem Wasserfahrzeug umgeht, und dazu noch viele Tipps und Kniffe auf Lager hatte.

Pflugbeil und sein Kollege Bernd Twent sind alte Bekannte im Nottulner Wellenfreibad. „Seit zehn Jahren kommen wir schon zur Sommerferienaktion hierher“, berichtet er. So wie nun wieder, als der „Schnupperkurs Kajak“ auf dem Programm stand. Zwar war der Himmel bedeckt und das eine oder andere Tröpfchen Regen fiel, dennoch hatten sich einige Kinder eingefunden und probierten sowohl das Kajak als auch den noch relativ neuen Trend des Stand-up-Paddleboard, dem sogenannten SUP, aus. Sehr zum eigenen Spaß hatten sie vor allem bei Wellengang damit zu kämpfen, überhaupt auf dem Brett stehenzubleiben, was sich als nicht gerade einfach erwies und so manches mal mit einem Plumps ins Wasser endete.

Die Ferienaktion „Schnupperkurs Kajak“ findet noch einmal am Sonntag (7. August) von 10 bis 12 Uhr im Wellenfreibad statt.