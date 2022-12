Kinder lernen vernünftigen Umgang mit Wasser

Wie man mit Wasser vernünftig umgeht, das können Jungen und Mädchen in den Kindertagesstätten und Familienzentren in Nottuln im Wimmelbuch „Ab ins Wasser“ entdecken. 55 Exemplare wurden durch die Gemeinde an die Einrichtungen verteilt.

Wasser ist Leben. Und wie man mit Wasser vernünftig umgeht, das können Jungen und Mädchen in den Kindertagesstätten und Familienzentren in der Gemeinde im neuen Wimmelbuch „Ab ins Wasser“ entdecken.

Martina Marquardt-Wißmann, Klimaschutzbeauftragte der Gemeinde Nottuln, verteilte insgesamt 55 Exemplare an die Einrichtungen. Am Dienstag besuchte sie zusammen mit der Verwaltungsauszubildenden Amelie Hund den „Alten Kindergarten“ des DRK am Kastanienplatz.

Kitaleiterin Gisela Wieskus zeigte sich erfreut über die Aufmachung und Inhalte des Wimmelbuches: „Da werden die Kinder viel zu entdecken haben.“

Das Wimmelbuch, herausgegeben von der Verbraucherzentrale NRW, entstand in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutznetzwerk in NRW. Im Kreis Coesfeld haben sich die Klimaschutzbeauftragten der Kommunen darauf verständigt, jede Kita-Gruppe mit einem Exemplar auszustatten, berichtete Marquardt-Wißmann. In der von Nadine Laube illustrierten Wimmelgeschichte „Ab ins Wasser“ können die Kinder einen kleinen Fisch auf seiner abenteuerlichen Reise begleiten. Er möchte herausfinden, warum sein See so trüb und seine Freunde krank geworden sind. Dafür bereist er Orte, an denen Wasser genutzt wird.