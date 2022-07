Kinder öffnen Türen

27 Jungen und Mädchen nehmen derzeit an der Ferienbetreuung des Vereins „Pippi Langstrumpf“ teil. Am Montag wurde die Jugendherberge „erforscht“.

27 Mädchen und Jungen nehmen aktuell an der Ferienbetreuung des Vereins Pippi Langstrumpf teil. Den Montagvormittag verbrachten die Kinder in und an der Nottulner Jugendherberge und genossen es, dort alle Spiel- und Sportangebote auszuprobieren.

„Wir haben hier eine echt tolle und entspannte Zeit“, freut sich Claudia Worring und schaut gut gelaunt über den sonnigen Platz an der Nottulner Jugendherberge, wo sich an diesem Tag 27 Ferienkinder tummeln. Zusammen mit Sabine Meier ist sie die Teamleiterin für die Sommerferienbetreuung des Vereins Pippi Langstrumpf, die in diesem Jahr in der St.-Martinus-Grundschule stattfindet. Eine Woche ist schon vorbei und alle Kinder immer noch mit Begeisterung bei der Sache.

„Wir haben lange überlegt, unter welches Thema wir in diesem Jahr die Ferienfreizeit stellen“, erzählt Sabine Meier. Und da ja zwei Pandemiejahre mit all den Einschränkungen hinter den Kindern liegen, sollte die Ferienfreizeit locker und offen für alles sein. So wurde einfach der Name des Vereins das Programm. Unter dem Motto „Pippi Langstrumpf öffnet die Türen – wir erkunden Nottuln“ machen sich die Jungen und Mädchen zusammen mit ihrem Betreuerstab von sieben bis acht Personen jeden Tag auf, etwas in und um Nottuln zu erkunden. Natürlich werden Spielplätze besucht und ausführlich ausprobiert. „Wir waren schon auf dem Waldspielplatz an der Hovestadt“, erzählt Worring. Und der tolle Spielplatz am Kastanienplatz stehe auch noch auf der Liste, ebenso wie eine Erkundung der Kreithecke.

Die Kinder waren während der Ferienbetreuung des Vereins Pippi Langstrumpf unter anderem auch in der Nottulner Jugendherberge zu Besuch und hatten jede Menge Spaß mit ihrem Betreuerteam. Foto: Iris Bergmann

Einen ganzen Vormittag ist die Gruppe zu Gast in der Nottulner Jugendherberge, darf dort alle Spielgeräte ausprobieren, Fußball spielen oder an der Kletterwand üben. Im großen Speisesaal gibt es leckeres Mittagessen. „Am besten gefällt mir hier die Kletterwand“, verrät Mia.

er große Hit bis jetzt war die Disco am Freitag. Da haben die Betreuer den Raum in der Schule in eine Disco verwandelt. „So richtig mit Discokugel und Lichtschlangen“, lacht Claudia Worring. Und leckere Cocktails aus Gläsern mit Zuckerrand haben sie geschleckt. „Machen wir das jetzt jeden Freitag?“, will Mia wissen. Die beiden Teamleiterinnen sind sich einig: „Das machen wir.“