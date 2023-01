Kirchenaustritte fast verdoppelt

Leere Bankreihen in der St.-Martinus-Kirche vor dem illuminierten Altarbereich. Wird das die Zukunft sein? Die Zahl der Gemeindemitglieder in der Pfarrei St. Martin ist seit Jahren rückläufig.

Der Trend zeigt eine eindeutige Richtung: Die katholische Kirche schrumpft. Und das bekommt vor Ort auch die Kirchengemeinde St. Martin Nottuln zu spüren. 11 185 Gemeindemitglieder in Appelhülsen, Darup, Nottuln und Schapdetten weist die aktuelle Pfarrstatistik für das vergangene Jahr 2022 aus. 334 weniger als ein Jahr zuvor. Der Schwund um rund 2,9 Prozent bestätigt die seit Jahren rückläufigen Mitgliederzahlen. Ein Vergleich: Im Jahr 2010 wurden insgesamt 13 355 Katholiken in der Gemeinde gezählt, 2013 fiel die Zahl mit 12 933 erstmals unter 13 000, in 2019 dann wurde die 12 000er-Marke unterschritten. Und in diesem Jahr könnte auch die 11 000er-Marke gerissen werden.