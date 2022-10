Kirmeskram und Kunsthandwerk

In diesem Jahr steht im Stiftsdorf ein ganz besonderes Jubiläum an: 400 Jahre Martinimarkt. Im Jubiläumsjahr soll die Veranstaltung durch zahlreiche Aktionen zu einem Lichtblick in diesen besonderen Zeiten werden. An den Aktionen sind auch viele Nottulner Vereine und Gruppen beteiligt. Zum ersten Mal gibt es nicht nur ein Festwochenende, sondern eine ganze Festwoche.

Die Feierlichkeiten beginnen am 30. Oktober (Sonntag) um 14 Uhr mit Führungen im historischen Ortskern, die von Christian Wermert, Kunsthistoriker und Verantwortlicher für die Touristik der Baumbergeregion, geleitet werden und in denen auch das Leben und Wirken der Stiftsdamen beleuchtet wird. Am gleichen Nachmittag um 15 Uhr ist die Aufführung des Musicals „Aufregung im Gänsestall“ der Kinderchöre von St. Martinus unter Leitung von Hei-ner Block in der Kirche der Pfarrei geplant.

Los geht es schon am 30. Oktober

Am Abend findet im Festzelt des Martinimarktes um 18 Uhr der Festakt der Gemeinde Nottuln statt. Zu Gast wird die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Scharrenbach, sein, die nach einem Grußwort auch die Verleihung des Heimatpreises begleitet.

Nach dem Martinimahl mit Grünkohleintopf, Herrencreme und auf Wunsch sogar einem „Martiniwein“, wird der Historiker Hans-Peter Boer den Vortrag „Martinimarkt zu Nottuln – ein Anfang in bewegten Jahren“ halten. Ein musikalisches Rahmenprogramm rundet die Veranstaltung ab. Karten für den Festakt können im Foyer des Rathauses und in der Stiftsbuchhandlung Esplör zum Preis von 20 Euro erworben werden.

Am 31. Oktober (Montag) findet dann um 20 Uhr im Festzelt ein Konzert der international bekannten Sängerin christlicher Popmusik, Judy Bailey, statt, welches vom Nottulner Verein für Kunst & Kultur organisiert wird. Der Schlaun-Cirkel lädt am 2. November (Mittwoch) zu einem Vortrag mit Hans-Peter Boer um 19 Uhr in die Stiftsbuchhandlung Esplör ein. Das Thema des Vortrags „Johann Conrad Schlaun und sein Wirken in Nottuln“ stößt sicher auf breites Interesse. Daher bitten die Veranstalter um eine vorherige Anmeldung unter anmeldung@schlaun-cirkel.de.

Kirchturm wird in besonderem Licht erstrahlen

Am 3. November (Donnerstag) öffnet die Gaststätte Denter um 18.30 Uhr ihre Türen für den traditionellen Eröffnungsabend des Heimatvereins Nottuln. Dort erwartet die Gäste neben einem Vortrag des IHK-Präsidenten Benedikt Hüffer ein traditionelles westfälisches Abendessen mit musikalischer Untermalung.

„In der Festwoche wird zudem der Kirchturm von St. Martinus in besonderem Licht erscheinen – lassen Sie sich überraschen“, haben die Organisatoren ein weiteres Event in der Jubiläumswoche geplant.

Die Martini-Bruderschaft begleitet auch in diesem Jahr den Martinsumzug im Ortskern, der sich am Freitagabend (4. November) ab 17.30 Uhr auf den Weg macht.

„In der Festwoche ist bestimmt für jeden etwas dabei“, freut sich Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes. Und spätestens am Martiniwochenende (5. bis 7. November) mit Kirmes, Kram- und Kunsthandwerkermarkt sowie Fest- und Partyzelt auf dem Kastanienplatz kommen alle großen und kleinen Nottulner auf ihre Kosten.