„Klatschen und jubeln passt immer“

„Freitagabend, Nottuln tobt!“, begeisterte sich Zirkusdirektor David Selle bereits kurz nach Beginn der Vorführung im Zelt von Zirkus Tausendtraum. Dass die rund 300 Besucherinnen und Besucher so überschwänglich waren, lag insbesondere an den über 80 Nachwuchsartisten, die an diesem Abend präsentierten, was sie Tolles während der Zirkusprojekwoche an der St.-Martinus-Schule gelernt hatten. Am Freitag waren das die Kinder der Klassen 1c, 2a, 3a und 4a. Am Samstag und Sonntag standen ihnen die anderen der insgesamt 282 Schülerinnen und Schüler der Grundschule bei drei weiteren Vorstellungen aber in nichts nach.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert