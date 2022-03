Kleine Papiere wecken große Erinnerungen

Seit bald 400 Jahren gibt es den Martinimarkt in Nottuln. Eine guter Grund, auf die Geschichte dieser Traditionsveranstaltung zu blicken. Gerd Hülsbömer bewahrt in seiner Briefmarkensammlung einen Poststempel der Deutschen Bundespost aus dem Jahr 1965 auf, der für den Martinimarkt als „Grauter Wuorst-, Kraom- und Vehmarkt“ am 8. November 1965 wirbt.

400 Jahre – ein Zeitraum, in dem viele Generationen von Menschen lebten, arbeiteten, Krieg führten und starben. Aber auch liebten, hofften und das Leben feierten. Der Nottulner Martinimarkt verkörpert eher Letzteres: Das Leben, die Freude und die Hoffnung auf gute Tage. Es herrschte der 30-jährige Krieg, als der Martinimarkt als ein Symbol der Hoffnung im Jahre 1622 zum ersten Mal im Stiftsdorf stattfand. Das ist nun bald 400 Jahre her. Ein guter Grund, diese Traditionsveranstaltung, die so eng mit Nottuln verbunden ist, zu feiern.

Poststempel aus dem Jahr 1965

Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die plötzlich in den Fokus rücken. Ein mit einem Stempel bedrucktes Stückchen Papier zum Beispiel, das der Nottulner Gerd Hülsbömer in seiner umfangreichen Briefmarkensammlung beherbergt. Das Besondere daran: Es ist ein Poststempel der Deutschen Bundespost, datiert vom 25. Oktober 1965. Doch damit nicht genug, weist er auch noch auf den Martinimarkt am 8. November 1965 hin: „Grauter Wuorst-, Kraom- und Vehmarkt“. 20 Pfennig hat seinerzeit der Absender des Briefes dafür bezahlt. Der heutige Wert ist nicht bekannt, dürfte eher ideeller Natur sein, vor allem für Nottulner.

Als Jugendlicher schon Briefmarken gesammelt

Gerd Hülsbömer sammelt schon seit seiner Kindheit Briefmarken. „So Mitte der 1960er-Jahre habe ich wohl damit angefangen“, schätzt er. Damals wohnte er mit seiner Familie in Schapdetten, sein Vater war dort der Lehrer. Auf dem Dorf sei ja seinerzeit nicht so viel los gewesen, da habe man sich eben Beschäftigung gesucht. So traf er sich dann meist am Sonntagmorgen zum Briefmarkentausch mit anderen Jugendlichen.

Der Stempel weist auf das große Volksfest hin: "Martinimarkt, 8. 11. 1965, Grauter Wuorst-, Kraom- und Vehmarkt". Foto: Iris Bergmann

Einige Jahrzehnte ist das nun her. Aber die Briefmarken sind immer noch das Steckenpferd des inzwischen 69-jährigen Nottulners. Doch nicht nur das. Auch entsprechende Literatur und Kataloge der Postmarken bereichern seine Sammlung. „Ohne die Kataloge ist eine seriöse Briefmarkensammlung nicht machbar“, ist er überzeugt. Auch sei es interessant zu erfahren, welche Geschichten hinter den Briefmarken stecken. Sein größtes Interesse gelten den Marken des Deutschen Reiches aus der Zeit von 1871 bis 1945. Hier hat er zahlreiche Serien in seiner Sammlung.

Engagiert in der Kolpingsfamilie

Gerd Hülsbömer engagiert sich in der Kolpingsfamilie Nottuln und kümmert sich dort – wie könnte es anders sein – unter anderem um die Briefmarken und Briefmarkensammlungen, die von Bürgerinnen und Bürgern abgegeben werden. Er sichtet diese, ehe er sie an den Kolping-Diözesanverband in Köln weiterleitet. Dort werden die einzelnen Marken oder Sammlungen verkauft und das eingenommene Geld an soziale Projekte in der ganzen Welt gespendet. So erfüllen die kleinen gezahnten bunten Papierstückchen noch einen guten Zweck.

Oder aber sie entzücken den Betrachter und erinnern ihn an liebgewonnene alte Traditionen, wie etwa an den „Grauten Wuorst,- Kraom- und Vehmarkt“ in 4405 Nottuln im Kreis Münster.