Klimaliste besorgt wegen Gefahrstofflager

In Nottuln formiert sich ein organisierter Widerstand gegen die geplante Ansiedlung des Agravis-Logistikzentrums am Gewerbegebiet Beisenbusch. Die Klimaliste Nottuln kündigt in einem Brief an den Bürgermeister an, dass sie zusammen mit der UBG Nottuln für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am 5. Oktober (Dienstag) um 19 Uhr in der Alten Amtmannei einen Informationsabend zu dem Bauvorhaben „als Auftakt zu nachfolgenden Protestveranstaltungen“ durchführen wird.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch