Kommunalbetriebe sind eine sichere Bank

Die Gemeindewerke bleiben für die Kämmerei im Nottulner Rathaus eine sichere Bank. Insgesamt 320 083 Euro werden die Kommunalbetriebe im nächsten Jahr an den defizitären Gemeindehaushalt überweisen. Der Betrag schlüsselt sich auf in 75 584 Euro, die das Abwasserwerk als einprozentige Eigenkapitalverzinsung an die Gemeinde zahlt, und in 244 500 Euro, die vom Wasserwerk als höchst zulässige Konzessionsabgabe entrichtet werden. Festgehalten sind diese Zahlen in den Wirtschaftsplänen 2022 der Gemeindewerke. Der Betriebsausschuss billigte die Wirtschaftspläne einstimmig, jetzt muss noch der Rat zustimmen.

In den Wirtschaftsplänen für die einzelnen Betriebszweige legen die Gemeindewerke dar, mit welchen Erträgen und Aufwendungen sie rechnen sowie in welche Maßnahmen 2022 investiert werden soll. Ein Überblick:

Abwasserwerk

Erträge: 3 411 930 Euro; Aufwendungen: 3 084 660 Euro; Gewinn: 327 269 Euro. Wichtigste Investitionen: Kanalerneuerung Burgstraße bis Kastanienplatz (600 000 Euro); Kanalsanierung in geschlossener Bauweise (500 000 Euro); Allgemeiner Kanalbau (200 000 Euro); Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept (25 000 Euro). Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen sind bis 2026 nicht vorgesehen.

Wasser- und

Energieversorgung

Erträge: 3 221 753 Euro; Aufwendungen: 2 482 210 Euro; Gewinn: 739 543 Euro (wird mit dem Verlust der Schwimmbäder verrechnet). Wichtigste Investitionen: Netzerneuerung/-erweiterung (120 000 Euro); eventuell Erschließung Wohnpark südlich Lerchenhain (110 000 Euro); Austausch der speicherprogrammierbaren Steuerung im Wasserwerk (90 000 Euro); Fotovoltaikanlage für das Wasserwerksgebäude (80 000 Euro); Anschaffung eines E-Autos (34 000 Euro). Zur Finanzierung der Investitionen wird unter anderem ein Kredit in Höhe von 190 000 Euro aufgenommen.

Bäderbetriebe

Erträge: 329 130 Euro; Aufwendungen: 1 058 850 Euro; Verlust: 729 720 Euro (wird mit Gewinn des Wasserwerks verrechnet). Wichtigste Investition: Erneuerung der Anlagentechnik für die Stromversorgung (180 000 Euro). Kreditaufnahmen sind bis 2026 nicht vorgesehen.

Baubetriebshof

Erträge und Aufwendungen: jeweils 2 460 622 Euro, ein neutrales Jahresergebnis ist gewollt. Wichtigste Investition: Ersatzbeschaffung eines Großschleppers (145 000 Euro). Kreditaufnahmen sind bis 2026 nicht vorgesehen.