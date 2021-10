Bürgermeister stimmt auf schwierige Zeiten ein: „Können wir uns das leisten?“

Das „vergiftete Erbe“, von dem Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes zu Beginn seiner Amtszeit gesprochen hat, schlägt voll auf den Gemeindehaushalt 2022 durch. Die Finanzlage der Kommune ist so angespannt, dass die Verwaltung im am Dienstagabend eingebrachten Haushaltsentwurf nicht nur alle freiwilligen Leistungen auf null reduziert hat, was der Bürgermeister insbesondere für den Kulturbereich sehr bedauerte. Die Verwaltung hat auch die Anhebung der Grundsteuer A von 235 auf 250 Prozentpunkte und der Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) von 590 auf 605 Prozentpunkte eingepreist. Und für 2022 ist bislang eine Neuverschuldung von 4,6 Mio. Euro eingeplant, um notwendige Investitionen wie zum Beispiel in Schulen und Feuerwehr finanzieren zu können. Damit schöpft die Kommune bereits im nächsten Jahr 92 Prozent der Fünf-Millionen-Kreditlinie aus, die der Gemeinderat als Maximum bis 2026 festgelegt hat.

