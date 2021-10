Konsolidierung mit Fragezeichen

Die Gemeinde Nottuln kann sich die Schuldenpolitik der vergangenen Jahre nicht weiter erlauben. „Die Entwicklung der Verschuldung ist jetzt zu stoppen“, betonte am Dienstagabend im Gemeinderat Beigeordnete und Kämmerin Doris Block, als sie den Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 vorstellte. Dabei sieht der Entwurf der Verwaltung im kommenden Jahr noch einmal eine Neuverschuldung von bis zu rund 4,6 Mio. Euro vor, um von der Politik zum Teil schon beschlossene Maßnahmen umsetzen zu können.

Im Jahr 2023 wird die Gemeinde im Kernhaushalt vor einem Schuldenberg von rund 22 Mio. Euro stehen (Vergleich 2018: 11,5 Mio. Euro). Dieser Schuldenberg schränkt den Handlungsspielraum massiv ein. Dabei sind nicht die aktuell niedrigen Zinsen das Problem, sondern die Tilgung. Die jährlichen Tilgungsleistungen, die 2018 noch rund 800 000 Euro betrugen, verdoppeln sich ab 2023 auf rund 1,7 Millionen Euro.

Konsolidierungsbeschlüsse vom Juni beachtet

Ein Umsteuern ist also notwendig. Doris Block verwies bei der Etateinbringung auf die Konsolidierungsbeschlüsse vom Juni dieses Jahres, wonach im Zeitraum 2022 bis 2026 die Neuverschuldung auf maximal 5 Mio. Euro begrenzt wird und insgesamt 2,7 Mio. Euro (pro Jahr 550 000 Euro) eingespart werden.

Der Etatentwurf 2022 berücksichtigt diese Vorgaben. Der Entwurf geht von Erträgen in Höhe von 36,3 Mio. Euro und Aufwendungen in Höhe von 38,4 Mio. Euro aus. Zusammen mit einem erwarteten negativen Finanzergebnis von rund 450 000 Euro ergibt sich ein Defizit von 2,45 Mio. Euro. Aufgrund der Corona-Hilfe des Landes in Höhe von 1,12 Mio. Euro kann das Defizit auf rund 1, 33 Mio Euro reduziert werden und liegt damit knapp unter dem beschlossenen Konsolidierungsziel von 1,35 Mio Euro. Sollten die Corona-Hilfen auch in den Folgejahren in dieser Größenordnung erfolgen, wäre 2025 ein positiver Haushaltsabschluss möglich. Doch berichtete Doris Block im Rat, dass es bereits erste Äußerungen vom Land gebe, wonach die Corona-Hilfen wohl letztmalig 2022 gewährt werden sollen.

Deutlich von „Mitnahmeeffekten“ geprägt

Deutlich wurde im Beitrag der Beigeordneten, dass die Haushaltskonsolidierung stark von sogenannten „Mitnahmeeffekten“ geprägt ist, die die Gemeinde nicht steuern kann oder die nur einmalig zu erwarten sind. So kalkuliert die Gemeinde für 2022 wachsende Gewerbesteuereinnahmen (+ 464 800 Euro), steigende Schlüsselzuweisungen (+ 211 000) und deutliche Einsparungen bei der Gebäudeunterhaltung durch Rückstellungen (- 549 000 Euro). Diese und einige weitere Positionen führen zu einer Verbesserung von rund 1,43 Mio. Euro. Gleichzeitig entstehen nicht beeinflussbare Verschlechterungen in Höhe von 1,574 Mio. Euro, darunter zum Beispiel ein höherer Zahlbetrag für die Kreisumlage (- 163 880 Euro), eine höhere Jugendamtsumlage (- 490 500 Euro) oder die Streichung der Eigenkapitalverzinsung beim Abwasserwerk (- 400 000 Euro).

Nur geringe „echte“ Konsolidierungsbeiträge

Deutlich geringer im Volumen sind die sogenannten „echten“ Konsolidierungsbeiträge, die durch eigenverantwortliche Maßnahmen erzielt werden. Hier geht es um eine Summe von rund 684 000 Euro, die unter anderem erzielt wird durch die Aktivierung von Eigenleistungen bei Baumaßnahmen (200 000 Euro), durch Senkung der Gebäudenebenkosten (130 000 Euro), durch den Verzicht auf freiwillige Leistungen (108 000 Euro) oder durch die Anhebung der Grundsteuer A (9000 Euro) und der Grundsteuer B (109 000 Euro).

Aus Sicht der Beigeordneten hat sich gezeigt, dass die Gemeinde heute nur noch wenig Spielraum für „echte“, selbst bestimmte Konsolidierungsmaßnahmen hat und stark von nicht steuerbaren Entwicklungen abhängig ist.