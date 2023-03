Kooperation wird weiter fortgesetzt

Der Kurs Seniorenbegleiter, der in Kooperation zwischen der Liebfrauenschule Nottuln und der Alzheimer-Gesellschaft des Kreises Coesfeld angeboten wird, hat nun die Urkunden überreicht bekommen.

Inzwischen ist die Zusammenarbeit eine lange und geschätzte Tradition: der Kurs Seniorenbegleiter, der in Kooperation zwischen der Liebfrauenschule Nottuln und der Alzheimer-Gesellschaft des Kreises Coesfeld angeboten wird. Am Montag konnten zehn Schüler und Schülerinnen aus dem 10. Jahrgang ihre Zertifikate für die erfolgreiche Teilnahme entgegennehmen.

Sieben Theorieeinheiten

Bis es so weit war, absolvierten die Teilnehmenden unter der fachlichen Begleitung von Diplom-Sozialgerontologin Hildegard Grothues sieben Theorieeinheiten und vier Praxiseinsätze in verschiedenen Einrichtungen. Dabei ging es um mögliche Ursachen einer Demenzerkrankung, den Umgang mit Betroffenen und die besonderen Formen der Kommunikation mit demenziell Erkrankten.

Die vier Praxiseinheiten absolvierten die zehn Schüler in verschiedenen Einrichtungen rund um Nottuln. Stellvertretend für die Praxis-Stellen nahm Anke Büchler, Leiterin des Sozialen und Therapeutischen Dienstes im Elisabeth-Stift, an der Übergabe der Urkunden teil. Sie berichtete von ausgesprochen guten Erfahrungen beim Einsatz der Schüler in ihrem Haus. Und auch die Teilnehmenden des Kurses berichteten von einer sensiblen Begleitung vor Ort und vielen positiven Erfahrungen. „Dass die alten Menschen auch humorvoll sein können“, beeindruckte zum Beispiel eine der Teilnehmerinnen.

Übergabe der Zertifikate

Die Übergabe der Zertifikate fand nun in einer kleinen Feierstunde im Zentrum der Liebfrauenschule statt. Aus der Hand von Hedi Overhoff, Vorstandsmitglied der Alzheimer-Gesellschaft im Kreis Coesfeld, die das Projekt koordiniert hat, erhielten die Schüler und Schülerinnen ihre Bescheinigungen nebst einer Rose. Sie lobte die Schüler für ihr soziales Engagement und ihr Durchhaltevermögen.

Schulleiter Heinrich Willenborg betonte die Bedeutung, die die Begegnung der Jugendlichen mit alten Menschen und dem Berufsfeld der Pflege für die Schule hat. Er freue sich darauf, diese Form der Kooperation auch in Zukunft fortsetzen zu können. Gemeinsam sei man bestrebt, dass das wertvolle Angebot auch im kommenden Schuljahr angeboten werden kann.