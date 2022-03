Koordinierung eine der vordringlichsten Aufgaben

Menschen, die wegen der russischen Invasion aus der Ukraine geflohen sind, essen in einer provisorischen Unterkunft in Südostpolen. Die Flucht vor dem Krieg hält an. Die Gemeinde Nottuln stellt sich darauf ein, eine wachsende Zahl von Flüchtlingen aufzunehmen.

Die Welle der Hilfsbereitschaft ist groß: Die ersten aus der Ukraine geflüchteten Menschen, die in den vergangenen Wochen Nottuln erreicht haben, sind privat untergekommen (wir berichteten bereits). Und ihre Gastgeberinnen und Gastgeber sorgen dafür, dass sich die Flüchtlinge trotz der widrigen Umstände so wohl wie möglich fühlen können.

Doris Block, Beigeordnete der Gemeinde Nottuln, freut sich sehr über das Engagement der Nottulnerinnen und Nottulner: „Sie tun alles dafür, um die Flüchtlinge zu unterstützen“, betont sie in einer Mitteilung der Gemeinde. Das zeigt auch die Liste mit privaten Wohnungsangeboten, die die Gemeinde führt und nahezu täglich aktualisiert. Auch haben sich Nottulnerinnen und Nottulner gemeldet, die im Bedarfsfall dolmetschen können oder die andere Hilfen anbieten. Angebote wie diese können weiterhin gerne unter der E-Mail-Adresse ukraine@nottuln.de gemeldet werden.

Doch das allein werde auf Dauer nicht reichen, so Block. Da die Gemeinde Nottuln mit einer noch größeren Zahl an Flüchtlingen aus der Ukraine rechnet, ist es jetzt eine der vordringlichsten Aufgaben, die Koordination zur Versorgung weiterer Vertriebener sicherzustellen. „Das ist in der Tat eine der größten Herausforderungen, vor der wir jetzt stehen“, erklärt Doris Block. „Zuzug und Grundversorgung der geflüchteten Menschen müssen nun gut gesteuert werden.“

Zwar können sich Flüchtlinge aus der Ukraine als „Urlauber“ unangemeldet in Deutschland an einem Ort ihrer Wahl aufhalten. „Wenn wir aber als Kommune den Zugang zu den Leistungen zum Lebensunterhalt und zur Krankenversorgung herstellen sollen, gibt es bestimmte Regeln, die eingehalten werden müssen“, macht Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes darauf aufmerksam, dass sich geflüchtete Menschen zunächst bei der Ausländerbehörde in Coesfeld registrieren lassen müssen, sofern sie privat in Nottuln untergebracht sind.

Ansprechpartner bei der Gemeinde Nottuln sind der Leiter des Fachbereiches Soziales, Benedikt Gellenbeck,

0 25 02/9 42-2 10, E-Mail gellenbeck@nottuln.de, oder Elisabeth Krampe, ' 0 25 02/ 9 42-2 52, E-Mail krampe@nottuln.de. Da die Entwicklung der Flüchtlingssituation einer hohen Dynamik unterworfen ist, könne sich die Situation allerdings fast stündlich ändern, bittet Fachbereichsleiter Benedikt Gellenbeck um Verständnis, wenn Anliegen nicht sofort und abschließend behandelt werden können.

„Sollten Flüchtlinge aus der Ukraine über Privatinitiativen mit Autos oder Bussen in den Kommunen ankommen mit der Bitte, diese unterzubringen, sind diese Flüchtlinge zunächst an die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Bochum zu verweisen“, erklärt Dr. Dietmar Thönnes. Dort werde die erste Registrierung der Flüchtlinge und eine Unterbringung in einer der Landeseinrichtungen vorgenommen. „Aus den Landeseinrichtungen erfolgt über die Bezirksregierung Arnsberg dann die Zuweisung zu einer Kommune, zum Beispiel zu uns“, so Thönnes.

Bundes- und landesweit wird nun eine möglichst gleichmäßige Verteilung der geflüchteten Menschen angestrebt, damit die Kommunen leistungsfähig bleiben. „Es geht dabei nicht nur um Wohnraum und um die Versorgung der Menschen, sondern zum Beispiel auch um Schul- und Kita-Plätze“, betonen die Beigeordnete und der Bürgermeister: „Wir möchten bei uns jedem Kind ein Angebot machen können.“

Zudem sollte nicht vergessen werden, dass den Städten und Gemeinden auch weitere Zuweisungen aus anderen Ländern bevorstehen. Unter anderem suchen die Ortskräfte aus Afghanistan zusammen mit ihren Familien in Deutschland Zuflucht, macht Doris Block deutlich, dass „auch diese Menschen unsere Unterstützung brauchen“.