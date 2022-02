Kosmetik, Spa und Heilkunst

Palina Eltrop blickt in Pandemiezeiten nach vorne

Palina Eltrop (36) betreibt seit 2013 ihren Babor Beauty Spa in Nottuln. Die Corona-Pandemie hat auch ihrem Geschäft zugesetzt. Doch die Nottulnerin lässt sich nicht entmutigen. Sie startet eine Heilpraktiker-Ausbildung und ein Studium der Ayurveda-Heilkunst.

Dass ein mi­kroskopisch kleiner Erreger namens SARS-CoV-2 ihr einmal das berufliche Leben so schwer machen würde, damit hat Palina Eltrop wie viele andere Selbstständige nicht gerechnet. Seit Oktober 2013 betreibt die Nottulnerin in der Kurzen Straße ihren Babor Beauty Spa. Die zwischenzeitlichen Corona-Lockdowns vor einem Jahr, die Einschränkungen und Regeln für körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetik und Wellness, die Lockerungen – all das waren große Herausforderungen. Geholfen haben ihr die staatlichen Zuschüsse („Das hat wirklich gut funktioniert“) und die Treue vieler Stammkunden, erzählt sie.