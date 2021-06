Kranzniederlegung der Bruderschaften und Spendenübergabe

Am Sonntag trafen sich die Nottulner Bruderschaften St. Antoni und St. Martini zur gemeinsamen Messe in der Pfarrkirche St. Martinus und zur anschließenden Kranzniederlegung in der Versöhnungskapelle. Nach kurzen Ansprachen des Direktors der St.-Antoni-Bruderschaft, Michael Sendes, des 1. Vorstehers der St.-Martini-Bruderschaft, Benedikt Praß, und des Bürgermeisters Dr. Dietmar Thönnes wurde der Kranz in der Versöhnungskapelle niedergelegt.

Musikalisch begleitete die Blasmusikvereinigung Nottuln die Zeremonie.

Zum Abschluss überreichten die Bruderschaften Spenden an die Pflegekräfte des St.-Elisabeth-Stiftes und des Hauses Margarete sowie an die Fördervereine der Grundschulen St. Martinus und Astrid Lindgren. Foto: St.-Antoni-Bruderschaft

Im Anschluss übergab die St.-Antoni-Bruderschaft zwei Spenden-Gutscheine von jeweils 300 Euro an die Pflegekräfte des St.-Elisabeth-Stiftes und des Hauses Margarete (Foto unten links). Hierbei wurde sie vom Café am Stiftsplatz und Bürgermeister Dr. Thönnes unterstützt. Die St.-Martini-Bruderschaft übergab zwei Spenden von je 200 Euro an die Fördervereine der Grundschulen St. Martinus und Astrid Lindgren. Der Blick der Bruderschaften richtet sich nun auf 2022. Dann, so die Hoffnung, sind Schützenfeste wieder möglich.