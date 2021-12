Kreativität ist Strumpf

Advent, Advent, die Socke brennt. „Besser die Socke als der Baum“, flachst Ulla Wolanewitz, Vorsitzende von „Kunst & Kultur Nottuln“ und malt das Bild weiter aus: „Ist doch schöner, wenn die Füße qualmen, als dass der Kopf raucht.“ Gerade in Zeiten wie diesen schätze der Mensch etwas Warmes umso mehr. Andererseits stärke viel frische Luft die Abwehrkräfte und das Immunsystem. Keine Frage: Beim Verein „Kunst & Kultur Nottuln“, der in 2022 auf ein Vierteljahrhundert zurückblicken kann, ist Kreativität immer wieder Trumpf. In diesem Fall ist Kreativität sogar Strumpf.

Projekt zur Mitgliederbindung

In diesem Jahr können sich die treuen Mitglieder des Vereins erstmalig über ein originelles – in weiten Teilen – persönlich durch Vorstandsmitglieder zugestelltes Weihnachtsgeschenk freuen. Mit Gedanken, Projekte zur Mitgliederbindung und -neuwerbung umzusetzen, hatten sich die Vorstandsmitglieder in der letzten Zeit immer mal wieder auseinandergesetzt. Das Corona-Virus verlieh diesem Ansinnen Nachdruck, weil „die Gefahr, dass bei weniger Veranstaltungen die Begeisterung und somit die Unterstützung nachlässt, nicht auszuschließen ist“, macht Ulrike Saure vom Vorstand deutlich.

Geld aus NRW-Förderprogramm

Da kam das NRW-Förderprogramm „2000 x 1000 Euro-Projekt für das Engagement“ mit dem Schwerpunktthema „Gemeinschaft gestalten – engagierte Nachbarschaft leben“ und der Zuwendungsbescheid durch den Kreis Coesfeld genau zur richtigen Zeit.

Der Verein konnte bereits in diesem Jahr die Unterstützung der LEADER-Kleinprojekte nutzen, um ein neues Logo und eine zeitgemäße, leicht zu pflegende Website entwickeln zu lassen. Um die neue Wort-Bildmarke nicht nur digital, sondern auch analog durch die Welt zu tragen, entstand die Idee mit den „Socken, die schocken“. Zugegeben: Das lodernde Orange ist etwas gewagt und sicherlich nicht „JederManns“ Sache, daher aber bestimmt von einem höheren Werbequotienten flankiert als eine unauffälligere Ausführung in anthrazit.

Sockenträger bekommen Freigetränk

Der Clou: Wer die Socken bei einer der nächsten Veranstaltung trägt, bekommt ein Freigetränk. Wer ein attraktives Foto mit Socke und erkennbarem Logo vom Urlaubsort oder anderweitigem Freizeitgeschehen zusendet, erhält freien Eintritt zu einer der nächsten Veranstaltungen.

Die moderne Wandersocke ist nicht nur „Made in Germany“. Sie konnte kurzfristig gleich nebenan in der Domstadt Billerbeck produziert werden, wie der Verein berichtet. Somit bleibt das Fördergeld wiederum in der Region. „Mit Dietmar Dirks von der gleichnamigen Strumpffabrik haben wir einen kompetenten Kooperationspartner gefunden, der die Produktion dieser Auflage vor Weihnachten für uns noch eben dazwischengeschoben hat“, so die Vorsitzende. „Nicht zuletzt, weil er als engagierter Ehrenamtler selbst in seiner Heimatstadt aktiv ist und seinesgleichen immer wieder gerne unterstützt“, berichtet Ulla Wolanewitz, die sich bereits im letzten Jahr als „Projektmanagerin Fördermittel“ zertifizieren ließ, was sich nicht nur für „Kunst & Kultur Nottuln“ schon bezahlt machte.