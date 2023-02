Krieg ist nicht die Lösung

Friedensgedenken Nottuln am Jahrestag

Nottuln

Am Jahrestag des Ukraine-Krieges haben rund 170 Menschen am wöchentlichen Friedensgedenken im Nottulner Ortskern teilgenommen. Mit Liedern, Gebeten und eindringlichen Texten wurde nicht nur an die Opfer erinnert, es erklang auch deutlich der Ruf nach Frieden.

Von Ludger Warnke