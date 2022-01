Kritik an der Praxis: „Es reicht!“

Für den Bau eines neuen Zaunes um den Kunstrasensportplatz an der Hummelbachpromenade sind zahlreiche Bäume und Gehölze gefällt und mit Stumpf und Stiel entfernt worden. Aus der Bevölkerung gibt es Kritik an dieser Fällaktion.

Angesichts der Diskussionen über die kommunale Grünflächenpflege fordern die Nottulner Grünen, dass im Fachausschuss ein neues Pflegekonzept für die gemeindlichen Grünanlagen entwickelt wird. In einer Stellungnahme mit dem Titel „Es reicht!“ ziehen sie eine vernichtende Bilanz und werfen der Gemeindeverwaltung und ihrer Spitze vor, dass sich bis auf Versprechungen in der Praxis der Grünpflege leider nichts ändere. Als „Opfer der kommunalen Grünpflege“ weisen die Grünen beispielhaft auf 60 Hainbuchen im Gebiet Sportplatz/Promenade, zehn Buchen im Nonnenbachtal, 16 Eichen auf der Ausgleichsfläche an der Umgehungsstraße und unzählige Bäume und Sträucher am Wellenfreibad hin.

Rigorose Behandlung der Grünflächen

In der Stellungnahme, die auch dem Bürgermeister übermittelt wurde, betont Grünen-Fraktionsvorsitzender Richard Dammann die Bedeutung des kommunalen Grüns für das ästhetische Bild der Gemeinde wie auch für das Wohlbefinden der Bevölkerung („urbane Ökosystemleistung“). In Zeiten des Klimawandels steige die Bedeutung der Grünflächen, die Bürger erwarteten ausreichend Grün, das den ökologischen Ansprüchen Rechnung trage.

Und die Situation in Nottuln: „In unserer Gemeinde hat sich trotz zahlreicher Gespräche, Diskurse, Verhandlungen, Forderungen und geleisteter Zusagen an der rigorosen Behandlung der Grünflächen und Gehölze leider nichts zum notwendigen Besseren gewendet. Weiterhin wird mit Großgeräten undifferenziert ausgeräumt, ohne auf eine artgerechte Behandlung der Pflanzen Rücksicht zu nehmen.“

Es werde immer noch vor Blühbeginn gemäht und die Ernährungsgrundlage für Vögel und Insekten reduziert; Mähgut bleibe liegen und ziehe die Grasnabe in Mitleidenschaft; Grünanlagen würden immer noch zu radikal auf den Stock gesetzt, sodass keine Nist- und Rückzugsräume für die Tierwelt verbleiben. Auch kritisieren die Grünen „eine in den meisten Fällen weder sach- noch fachgerechte Baumpflege. Dabei könnte eine adäquate Baumpflege die hochfrequente Anwendung des Paragrafen 9 des Straßen- und Wegegesetzes Nordrhein-Westfalen zur Verkehrssicherheitspflicht eindeutig reduzieren.“

Kommunikation muss besser werden

Ein weiterer Kritikpunkt: „Ein bei unseren Bürgerinnen und Bürgern zurecht derart hochemotional besetztes Thema müsste mit viel mehr Sensibilität behandelt werden! In der Regel wird die Öffentlichkeit vor vollendete Tatsachen gestellt; Bäume und Heckengehölze verschwinden plötzlich ohne politischen Beschluss. Auch der Notwendigkeit einer Informationspflicht an die Bürgerschaft kommt die Verwaltung nicht nach.“

Richard Dammann erinnert an die Mitgliedschaft der Gemeinde im Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“, an die Bekenntnisse der Verwaltung zu Klimaneutralität, Artenschutz und ökologischem Wirtschaften. Dafür sei die Verwaltung bereit, viel Geld für Gutachten und Beratung auszugeben. Die Grünen würden diese Prozesse intensiv begleiten, an der Praxis der Grünpflege ändere sich aber leider nichts. Nur durch erheblichen öffentlichen Druck, an dem die Grünen maßgeblich beteiligt gewesen seien, hätten die Platanen in der Stiftsstraße und die Hainbuchen in der Coubertinstraße gerettet werden können.

Neues Pflegekonzept entwickeln

Für die Grünen ist daher klar: „Spätestens jetzt ist es an der Zeit, dass die Verwaltung die Grünpflege – wie schon seit Jahren von uns angemahnt – im dafür verantwortlichen Fachausschuss inhaltlich berät mit dem Ziel, ein verlässliches, weil verbindliches und somit überprüfbares Pflegekonzept zu entwickeln. Auch die anderen Fraktionen, voran die an Sitzen starke Fraktion der CDU, dürfen sich zum Zwecke unserer Ökosystemleistung positionieren.“